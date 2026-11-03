Yahir preocupa por delicado problema de salud; ¿podría perder la voz y dejar de cantar? VIDEO

Yahir ha sido objeto de críticas por sus dificultades para cantar durante sus últimas presentaciones en vivo, lo cual también ha despertado muchas dudas acerca de su estado de salud.

Yahir ya ha hablado públicamente del problema que enfrenta y cómo lo está llevando, de forma que no afecte de forma considerable su carrera musical.

Al respecto, su excompañera y también cantante, Érika Alcocer, quien también vivió un problema similar, habló sobre dicho problema y si Yahir podría estar en riesgo de perder la voz.

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Yahir / Redes sociales

¿Qué problema de salud tiene Yahir que le dificulta cantar?

Yahir explicó que padece reflujo silencioso, una condición que puede provocar que el ácido del estómago suba hacia la garganta y llegue a irritar las cuerdas vocales.

El intérprete señaló que este padecimiento le ha ocasionado molestias en la voz, como ronquera, y dificultades al momento de cantar. Aunque reconoció que el problema ha afectado su rendimiento vocal, aclaró que no tiene pólipos, quistes ni lesiones en las cuerdas vocales que requieran una cirugía.

El cantante ya está bajo atención y tratamiento por un gastroenterólogo y continúa tomando clases de canto.

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Yahir / Instagram

¿Yahir podría perder la voz y dejar de cantar? La cantante Érika Alcocer responde

Érika Alcocer, excompañera y amiga de Yahir, habló sobre la condición de salud que enfrenta el cantante y compartió que ella vivió una situación muy similar, por lo que explicó lo que podría experimentar el intérprete.

La cantante comentó que padeció adherencias en el estómago a causa de una hernia, las cuales le provocaron fuertes episodios de reflujo, condición similar a la que enfrenta Yahir. Asimismo, señaló que este problema puede irritar e incluso “quemar” las cuerdas vocales, lo que termina afectando la voz al momento de cantar.

Esa situación de las adherencias que abrazaban mi estómago me estaba dando muchísimo reflujo. entonces, yo sí lo entiendo, porque te quema las cuerdas; ese es el problema, que te las quema (...) Él, a pesar de tener mucha condición y que su garganta es fuerte, ya le está afectando el hecho de traer ahí la quemadura, los ácidos.” Érika Alcocer

Aunque aclaró que cada cuerpo es diferente y que, por lo tanto, cada proceso también lo es, Érika confía en que Yahir podrá superar este problema de salud. Reconoció que tratar esta condición puede ser frustrante, pero, desde su experiencia, considera que el cantante no está en riesgo de perder completamente la voz.

“Cuando ya está más allá de tus esfuerzos, no te queda de otra y sí te frustras mucho. Pero estoy segura de que va a salir” Érika Alcocer

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¿Yahir podría PERDER la VOZ por reflujo? Érika Alcocer reacciona a sus problemas de salud. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/SliZKIaHUK https://t.co/fljXvW9BrW — De Primera Mano (@deprimeramano) November 3, 2026

¿Qué ha dicho Yahir sobre su problema de reflujo y cómo lo está tratando?

Yahir ya ha hablado anteriormente del reflujo que enfrenta y aseguró que ya está atendiendo el problema y que ha notado una mejoría importante. Además, ha podido confirmar que sus cuerdas están bien y no tiene nódulos o quistes, que ameriten que sea sometido a cirugía.

Como parte de su recuperación, Yahir toma clases con su maestra de canto y se mantiene en comunicación constante con su gastroenteróloga. Además, adelantó que constantemente se realiza estudios para darle seguimiento a esa condición.

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