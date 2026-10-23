José Manuel Figueroa le reclama a Yahir por comparar a Edén Muñoz con Joan Sebastian: “Talento natural”

Hace algunos días, se estrenó el capítulo de ‘Mixologeando’, pódcast de José Eduardo Derbez, con Yahir, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’. En la conversación, el cantante expresó su admiración por Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50, a quien comparó con Joan Sebastian.

Lo dicho por el exacadémico llegó a oídos de José Manuel Figueroa, hijo del fallecido ‘Poeta del pueblo’. La opinión del ex de Marie Claire Harp sobre el asunto generó controversia. Te contamos lo que dijo.

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José Manuel Figueroa no quiere que comparen a Joan Sebastian con Edén Muñoz / Mezcalent

¿Qué dijo Yahir sobre Edén Muñoz y por qué lo comparó con Joan Sebastian?

Durante su plática con José Eduardo Derbez, Yahir fue cuestionado sobre con qué artista considera que sería difícil colaborar. La celebridad respondió que Edén Muñoz. Dijo que le encantaría hacer algo con él, pero lo veía algo complicado debido a la gran fama que tiene.

Dijo que, a su consideración, el exvocalista de Calibre 50 era el “nuevo Joan Sebastian”, pues no solo cantaba “espectacularmente”, sino que también era un gran compositor y productor.

“Con Edén Muñoz. Se me hace el nuevo Joan Sebastian. Muy perro, canta muy perro. Tiene un show increíble. Es un gran productor, un gran compositor, un gran cantante. Me encanta el vato como persona. Lo conozco. Creo que Edén podría ser. Sí, está bien perro. Me encantaría (colaborar con él)”, manifestó.

Si bien la entrevista salió hace unos días, ya había sido grabada semanas previas. Por ello, Yahir no pudo prever que el propio Muñoz lo invitaría a cantar con él en una de sus presentaciones recientes. El exacadémico compartió un post en Instagram diciendo que está muy feliz por la oportunidad y reiterando la gran admiración que siente por su colega.

“Lo admiro como cantante, compositor y como persona; uno de los mejores de la historia de nuestra música… Gracias por hacerme parte de una noche que nunca voy a olvidar. Síguela rompiendo”, expresó.

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Esto dijo José Manuel Figueroa sobre la comparación entre Edén Muñoz y Joan Sebastian

José Manuel Figueroa comentó uno de los videos en el que Yahir compara a Edén Muñoz con Joan Sebastian. El hijo del ‘Poeta del pueblo’ le cuestionó al exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2026’ si creía que la música de su papá había caducado.

“Nuevo Joan Sebastian, me imagino que te refieres a que las canciones del viejo Joan Sebastián ya caducaron, Yahir, un abrazo y mucho éxito a los nuevos talentos naturales”. José Manuel Figueroa

Sus palabras generaron opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron el “reclamo” de José Manuel y señalaron que Joan Sebastian es “incomparable”, mientras que otros consideraron que Figueroa está “exagerando”, pues Yahir solo quiso expresar su admiración por Muñoz.

Si bien Yahir no ha dicho nada al respecto, Figueroa se defendió ante las críticas. Aclaró que Edén era muy talentoso. No obstante, jamás lo sería al nivel de Joan. También le pidió a la gente que le dejara “defender el legado de su papá”.

“No es por talento ni por celos, DÉJAME DEFENDER EL LEGADO DE MI PADRE, sé que mi PADRE es tu artista, pero, mientras yo esté vivo, la obligación que tengo de defender su legado va más allá de tu opinión de fan, bonita tarde”, sentenció.

José Manuel Figueroa le reclama a Yahir / Redes sociales

¿Edén Muñoz ya reaccionó a las comparaciones con Joan Sebastian?

Hasta el momento, Edén Muñoz no ha dicho nada sobre la comparación que hizo Yahir con Joan Sebastian. Tan solo se ha limitado a agradecer los bonitos comentarios de cariño que ha recibido por parte del exacadémico.

“Muchas gracias por aceptar la invitación, carnal”, expresó el músico.

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