Yahir confiesa que no podría colaborar con Edén Muñoz. ¿Están peleados? Él dice: “Muy perro”: VIDEO

El nombre de Yahir ha tomado más fuerza a raíz de su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. Pese a las controversias que protagonizó dentro del show, el cantante logró obtener el sexto lugar, algo que fue muy comentado en su momento.

Recientemente, el también exintegrante de ‘La Academia’ fue el invitado estelar del pódcast de José Eduardo Derbez. En algún punto de la conversación, confesó que ve muy difícil una colaboración musical con Edén Muñoz. ¿Por las críticas que recibió tras participar en su concierto? Aquí te contamos.

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Yahir estuvo en el pódcast de José Eduardo Derbez / Redes sociales

La razón por la que Yahir ve “difícil” colaborar con Edén Muñoz

En medio de la polémica por su regreso a los escenarios, Yahir se sinceró sobre la razón por la que ve muy complicado trabajar con Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50.

Lejos de lo que se pudiera pensar, no es por alguna clase de conflicto o desacuerdo con la música que hace. Recordemos que Edén interpreta temas de regional mexicano y se ha posicionado como uno de los artistas más influyentes de este género.

Yahir manifestó que sería muy difícil colaborar con él debido a la gran fama que tiene. No solo elogió su talento, sino que también sostuvo que era el nuevo “Joan Sebastian”, quien fue bautizado como ‘el Poeta del Pueblo’, de esta generación.

“Con Edén Muñoz. Se me hace el nuevo Joan Sebastian. Muy perro, canta muy perro. Tiene un show increíble. Es un gran productor, un gran compositor, un gran cantante. Me encanta el vato como persona. Lo conozco. Creo que Edén podría ser. Sí, está bien perro. Me encantaría (colaborar con él)”. Yahir

Incluso dejó ver que no le importaría el género que interpretaran, pues su deseo es simplemente trabajar con él.

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¿Yahir y su hijo Tristán están peleados otra vez?

Algo que también ha llamado la atención de la vida de Yahir en los últimos días ha sido su relación con su hijo Tristan. Recordemos que estuvieron distanciados durante años por los problemas de adicción que tuvo el joven.

No obstante, en los últimos meses parecía que ya habían arreglado las cosas. El primogénito del cantante no dudó en defenderlo de las críticas durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’.

Por ello, muchos se sorprendieron cuando Yahir contó hace algunos días que Tristan lo había dejado plantado. Dijo no saber los motivos, pero que esperaba poder hablar con él pronto.

Durante su conversación con José Eduardo Derbez, el intérprete de ‘Alucinado’ recordó al joven con mucho cariño. Señalando que hubo una época en la que no le iba bien económicamente y no le podía dar a su hijo lo que necesitara, pero que, pese a todo, siempre se mantuvieron muy unidos.

“Son épocas que te marcan al final. Mi hijo lloraba de hambre. Cuatro, tres años, no tenía para darle un pan dulce. Yo pedía fiado para darle al morro. Batallé mucho y, con la separación de su mamá, batallé mucho. Si me preguntas qué extraño de esa época, sería la unión que teníamos”, puntualizó.

Yahir y su hijo Tristán / Redes sociales

¿Por qué criticaron el regreso a los escenarios de Yahir tras ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hace algunos días, Yahir se presentó en un concierto de Edén Muñoz en CDMX e interpretó algunos éxitos como ‘No te apartes de mí’. Desafortunadamente, no pudo terminar su show y muchos asistentes se quejaron e incluso exigieron el reembolso de sus entradas.

Los detractores sostuvieron que el cantante dio una “mala actuación”. Si bien hasta el momento Yahir no ha respondido a las críticas, mencionó en su momento que tenía reflujo. Muchos atribuyen que esta fue la razón por la que “no dio todo en el escenario”.

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