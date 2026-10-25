La mansión VIP 2: Itatí López se convierte en la segunda participante confirmada tras la llegada de Karely Ruiz

Tras confirmarse la participación de Karely Ruiz en La mansión VIP 2 de HotSpanish, el creador de contenido dio a conocer que Itatí López también se unirá al reality show 24/7 enfocado en el mundo del Internet. ¿Qué dijo la influencer sobre su llegada? ¡Te contamos los detalles!

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¿Quién es la influencer Itatí López, segunda participante confirmada de La mansión VIP 2? / Redes sociales

¿Cómo fue la revelación de Itatí López como participante de La granja VIP 2?

A través de la cuenta oficial de La mansión VIP 2, se difundió un breve video en el que se observa el recorrido de varios automóviles persiguiendo a uno en específico mientras se escucha a uno de los guardianes enmascarados decir: “No dejen que se escape”.

Cuando el automóvil es atrapado, se observa a una mujer cubierta por un antifaz, pero en cuestión de segundos su identidad queda al descubierto. De esa manera, Itatí López se convierte en la segunda confirmada del reality show 24/7, noticia que ya tiene emocionados a los internautas.

¿Quién es la influencer Itatí López, segunda participante confirmada de La mansión VIP 2? / Redes sociales

Cabe mencionar que horas antes, Roberto González compartió en su cuenta de Instagram la invitación para seguir una página de TikTok y llegar al millón de seguidores; de esa manera, revelaría a la segunda participante confirmada de La mansión VIP. Debido a que el reto se cumplió, la participación de Itatí López quedó al descubierto.

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¿Cómo reaccionó Itatí López a su revelación como segunda participante de La mansión VIP 2?

Luego de su revelación como participante de La mansión VIP 2, Itatí López compartió un video que muestra el detrás de su arreglo para la grabación de su llegada al reality 24/7. Además, dejó ver que está dispuesta a llevarse el premio final al colocar en la descripción: “Tu próxima ganadora”.

Asimismo, compartió un video en el que se dejó ver emocionada por su llegada al reality. Posteriormente, a través de un live, contó que desde hace “mucho” se guardó la noticia para darle emoción a sus seguidoras, pero ahora que ya saben todo, confesó que está dispuesta a ir por todo.

“Yo voy a salir de ahí ganadora. Yo sí me meto a esta madr* es para salir con la corona, con todo. Aquí no vamos a entrar con ching***. Energía, actitud, personalidad y…. Vamos a entrar con todo”. Itatí López

Posteriormente, advirtió sobre sus ganas constantes de ir al baño y pidió a sus seguidores que no la juzgaran, pues quiere enseñar su lado real y auténtico, el que siempre le ha mostrado a las personas que la siguen. “Yo quiero ser quien siempre soy. Las amo”.

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¿Quién es Itatí López, la segunda confirmada de La mansión VIP 2?

Itatí López es una creadora de contenido originaria de Estados Unidos que ganó popularidad en redes gracias a su contenido en YouTube.

ganó popularidad en redes gracias a su contenido en YouTube. En TikTok cuenta con más de 10 millones de seguidores , donde constantemente comparte contenido enfocado en belleza, cosméticos y blogs personales.

cuenta con , donde constantemente comparte contenido enfocado en belleza, cosméticos y blogs personales. Además de su contenido enfocado en mujeres, también ha ganado popularidad por su manera de comer, lo que le ha atraído críticas y buenos comentarios.

Ahora, tras ser confirmada como la segunda participante de La mansión VIP 2, sus seguidores esperan conocer una nueva faceta. ¿Dará sorpresas junto con Karely Ruiz?

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