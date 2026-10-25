¿Cómo y dónde pasó Héctor Suárez sus últimos meses de vida? Así fue el proceso del actor

Una de las pérdidas que más han marcado al mundo del espectáculo mexicano fue la del actor y comediante Héctor Suárez, quien falleció en 2020 después de enfrentar una larga lucha contra el cáncer de vejiga.

Héctor Suárez fue una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, por su trayectoria en la comedia y la actuación. Por ello, su fallecimiento despertó el interés del público por conocer cómo fueron sus últimos meses de vida y dónde pasó sus últimos momentos.

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Héctor Suárez murió a los 81 años / Redes sociales

¿Cuándo y de qué murió el actor Héctor Suárez?

Héctor Suárez falleció el 2 de junio de 2020, a los 81 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Héctor Suárez Gomís, quien pidió respeto para su familia durante el duelo.

De acuerdo con declaraciones de su hermano, Gustavo Suárez, el comediante murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras dormía. Aunque enfrentó durante varios años un cáncer de vejiga, en 2019 su familia había informado que se encontraba libre de la enfermedad tras someterse a diversas cirugías.

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Héctor Suárez / Redes sociales

¿Dónde pasó Héctor Suárez sus últimos meses de vida?

Después de la muerte del actor, fueron surgiendo detalles acerca de cómo transcurrieron sus últimos momentos de vida.

Su hermano, Gustavo Suárez, reveló en su momento que Héctor vivió antes de su muerte en su casa ubicada en Cocoyoc, en el estado de Morelos, y ahí falleció en compañía de su familia y un par de días después de estar reunido con su hijo, Héctor Suárez Gomís.

¿SABÍAS QUE HÉCTOR SUÁREZ PASÓ SUS ÚLTIMOS MOMENTOS EN COCOYOC, MORELOS? Este 21 de octubre, el actor y comediante #HéctorSuárez estaría cumpliendo años, por lo que vale la pena recordar que sus últimos momentos transcurrieron en #Cocoyoc, Morelos. Tras darse a conocer el sensible #fallecimiento de Suárez, poco a poco salieron a la luz más detalles, como que habría partido de este mundo debido a un paro cardiorrespiratorio, tras luchar contra el #cáncer. Sin embargo, algo que llamó la atención fue que el actor falleció a los 81 años en su casa, ubicada en #Cocoyoc, Morelos, hecho #confirmado por su hermano Gustavo Suárez. — 24 Morelos (@24_morelos) October 21, 2026

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El último reencuentro de Héctor Suárez con su hijo

Uno de los momentos más conmovedores de los últimos días de Héctor Suárez fue el reencuentro con su hijo, Héctor Suárez Gomís, quien pudo abrazarlo en sus últimos momentos de vida. El actor contó que viajó a México para acompañar a su padre, pues sabía que su estado de salud era delicado y quería estar a su lado.

En entrevistas, Suárez Gomís relató que su padre estaba muy debilitado, cansado de tomar medicamentos y con poco apetito. Durante uno de los momentos que compartieron en la cama, Héctor Suárez despertó, miró a su hijo y ambos se abrazaron durante un largo rato. Según su relato, su padre se desvaneció entre sus brazos y volvió a quedarse dormido.

Dos días después, el 2 de junio de 2020, Héctor Suárez falleció a los 81 años. De acuerdo con el testimonio de su familia, murió mientras dormía, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

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