Años después de que Gloria Calzada dejara entrever que su salida de ‘Netas divinas’ pudo estar relacionada con su edad, la conductora volvió a abordar el tema durante su reciente participación en el podcast de César Lozano, donde recordó el amargo episodio que vivió cuando se tuvo que despedir del formato de Unicable que la acompañó por años. ¿Confirma que las corrieron? ¡Te contamos los detalles!

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Gloria Calzada recuerda su salida de ‘Netas divinas’. / Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Gloria Calzada de ‘Netas divinas’ tras 12 años al aire?

Fue en 2018 cuando el programa ‘Netas divinas’ sufrió una reestructuración que dejó fuera del proyecto a Gloria Calzada, Isabel Lascurain, Sherlyn y Yolanda Andrade. Tras más de 12 años en el emisión, Calzada fue notificada de que había quedado fuera debido a una renovación en el canal.

En su momento, la conductora contó que le habían asegurado que ella permanecería en el programa pese a los cambios, pero al final no fue así y también quedó fuera de ‘Netas divinas’ ante la llegada de nuevas personalidades como Jacqueline Bracamontes, Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez.

“Siento que se acabó mi participación en las Netas; originalmente me habían dicho que iba yo a continuar, y estuve esperando hasta el último minuto. Tuvieron un cambio de idea”, expresó Yolanda Andrade en aquel entonces.

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Exconductoras de Netas divinas. / Redes sociales

¿En qué momento se enteró Gloria Calzada de que sería despedida de ‘Netas divinas’?

A casi una década de que Gloria Calzada se despidiera de ‘Netas divinas’, la conductora retomó el tema en su reciente charla con César Lozano, donde confirmó una vez más que fue despedida del formato junto con varias de sus compañeras, pues la única del elenco original que permanece hasta el día de hoy es Consuelo Duval.

“Nos corrieron, yo ya sabía que eso iba a ocurrir, había escuchado rumores de que eso iba a pasar”, contó Calzada. Sin embargo, reveló que el día que fueron despedidas no hubo previo aviso, lo que generó varias lágrimas mientras grababan su último capítulo juntas.

“Fue de sopetón, de hoy es el último día, o sea, no mañana, no pasado, no la semana que entra, o sea, sí estuvo medio pinch*. Había mejores alternativas para dar las gracias, dar por terminado un ciclo, en fin. Lloramos como loquitas”. Gloria Calzada

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¿Gloria Calzada destapa ‘mano negra’ en su salida de ‘Netas divinas’?

Tras la reciente salida de Sofía Niño de Rivera de ‘Netas divinas’, Gloria Calzada fue cuestionada sobre una supuesta ‘mano negra’ en su inesperada despedida del programa de Unicable. De acuerdo con la presentadora, aunque se le comunicó de último momento la decisión, cree en los ciclos y entiende que, al final del día, la televisión es un negocio.

“Yo creo sinceramente que eso es un negocio y quienes están manejándolo dijeron: ‘Hay que hacer un cambio para darle continuidad a este concepto’. Eso es lo que yo creo que ocurrió, sin mano negra, sin mala intención”. Gloria Calzada

Pese a que reconoce lo difícil que fue grabar ese último programa, Gloria Calzada señaló que su salida le permitió abrirse paso en su propio canal de YouTube, espacio en el que tiene total libertad editorial, pues en su momento también llegó a tener diferencias creativas con los productores. Actualmente, la conductora asegura haber cerrado ese capítulo con cariño y mantenerse enfocada en sus proyectos personales.

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