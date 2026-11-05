Tras la salida de Sofía Niño de Rivera de Netas divinas, revelan quién sería la nueva conductora, ¿es influencer?

Tras la salida de Sofía Niño de Rivera como conductora de ‘Netas divinas’, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que una nueva presentadora se incorpore al equipo del programa.

Aunque han surgido varios nombres, uno de ellos llamó especialmente la atención, pues incluso apareció durante unos momentos en las redes sociales de Unicable, canal que transmite la emisión.

¿Será que ya está definido quién será la nueva cara femenina que se integre a ‘las netas’?

Leer: Daniela Magun confiesa cómo vive la ausencia de Sofía Niño de Rivera en Netas divinas: ¿Había mala relación?

Netas Divinas / Redes sociales

¿Quién sería la nueva conductora de ‘Netas divinas’?

Una cuenta de Instagram identificada como ‘realitymxof’ publicó una foto de la conductora húngaro-mexicana Maggie Hegyi, quien cuenta con una amplia trayectoria en la conducción y la televisión mexicana.

Maggie comenzó su trayectoria en TV Azteca en 1994 y alcanzó popularidad como parte del equipo de ‘Nintendomanía’, programa dedicado al mundo de los videojuegos.

Posteriormente, se incorporó a ‘Con sello de mujer’, emisión en la que compartió créditos con reconocidas conductoras y que contribuyó a consolidarla en la televisión mexicana.

También destacó en el ámbito deportivo, como parte del equipo de José Ramón Fernández y participó en coberturas de tres Juegos Olímpicos y tres copas del mundo.

Actualmente, Maggie Hegyi trabaja como conductora en Uno TV, donde presenta contenidos de estilo de vida y distintas cápsulas informativas.

Leer: ¿Galilea Montijo sale de ‘Netas Divinas’? Aseguran que habrá cambios en el programa; esto se sabe

Maggie Hegyi / Redes sociales

¿La televisora de San Ángel habría revelado por accidente a la nueva conductora de ‘Netas divinas’?

En la publicación etiquetaron a la cuenta oficial de la presentadora, la del programa y a la de Unicable, parte de Televisa. Lo que llamó la atención fue que el perfil oficial del canal, que transmite ‘Netas divinas’, reposteó la imagen, lo que despertó rumores sobre la posible incorporación de Maggie al programa.

Sin embargo, poco después, la cuenta de Unicable eliminó la publicación. Hasta el momento, ni la conductora ni la televisora han emitido alguna declaración o confirmado que Maggie Hegyi se convierta en la nueva integrante del equipo de ‘las netas’.

Leer: Conductora de ‘Netas divinas’ revela que su amor platónico era Ernesto Laguardia, habitante LCDLFMX

¿Maggie Hegyi a Netas divinas? / Captura de pantalla

¿Galilea Montijo está cerca de anunciar su salida de ‘Netas divinas’?

Semanas atrás, la periodista Martha Figueroa habló sobre la salida de Sofía Niño de Rivera de ‘Netas divinas’ y reveló que otra de las conductoras estaría cerca de anunciar su salida del programa.

Se trataría de Galilea Montijo. Aunque Martha no dio detalles sobre los motivos de su supuesta salida, comentó que las grabaciones de la emisión fueron trasladadas a los foros de Televisa San Ángel, presuntamente para facilitar los traslados y la presencia de la conductora.

“A mí alguien me contó que la que ya se va a ir también es Galilea (...) También Galilea estaría cerca de abandonar las ‘Netas’.” Martha Figueroa

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por la producción de ‘Netas divinas’ ni por Galilea Montijo, por lo que hasta el momento se mantiene como una versión compartida por Martha Figueroa.

Anteriormente, el periodista Álex Kaffie también había hablado sobre posibles cambios en el equipo de ‘Netas divinas’, lo que ha incrementado las especulaciones sobre el futuro del programa y sus conductoras.

Leer: ¿Consuelo Duval traicionó a las antiguas Netas Divinas? Ella se confesó: “Me sentí traidora” ¿Qué pasó?