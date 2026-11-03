¡Addis Tuñón ya tendría reemplazo en DPM! Destapan a la conductora que la sustituiría tras su salida del programa

A finales de octubre, Addis Tuñón anunció su salida de ‘De primera mano’ tras haber sido una de las conductoras principales por 7 años. Si bien la periodista ya explicó los motivos de su decisión, hay muchas teorías sobre la supuesta verdadera razón.

En medio de todo esto, se destapa la identidad de la presentadora que supuestamente tomaría su lugar en el vespertino de Imagen Televisión. Te contamos quién es.

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Addis Tuñón dejó DPM tras 7 años de ser una de las conductoras principales / Mezcalent

¿Por qué Addis Tuñón dejó el programa ‘De primera mano’?

Mucho se ha dicho sobre la salida repentina de Addis Tuñón de ‘De primera mano’. De acuerdo con el periodista Álex Kaffie, existen dos versiones del presunto “motivo real”:

Una ríspida relación con Gustavo Adolfo Infante : Mencionó que, aparentemente, los presentadores no se llevan bien y él presuntamente pidió los ejecutivos que la despidieran.

: Mencionó que, aparentemente, los presentadores no se llevan bien y él presuntamente pidió los ejecutivos que la despidieran. Su apoyo a Imelda Tuñón en la polémica con Maribel Guardia: La popularidad de Addis habría decaído después de que ella dijera haber sido nombrada como la nueva tutriz del nieto de Maribel Guardia.

En su momento, Infante abordó este asunto y señaló que se había enterado de la decisión de su compañera tan solo unas horas antes de que ella decidiera hacer público todo en una emisión del programa.

Por otra parte, la propia Addis ha declarado que abandonaba el programa para enfocarse en sus proyectos personales. Adelantó que estaba trabajando en un documental. Si bien no dijo de qué se trataba con exactitud, sostuvo que no estaba relacionado con el mundo de la farándula.

La conductora cambió esta versión hace poco. Hace unas horas, tuvo un encuentro con la prensa en el que reconoce que su proyecto sí tendría conexión con el mundo artístico.

“Creo que casi no (tiene que ver con el espectáculo), pero sí. Prácticamente sí”. Addis Tuñón

Su postura sigue siendo hermética ante este tema. En tanto que, en redes sociales, ha circulado la versión de que el documental presuntamente sería enfocado en la batalla legal y mediática de Imelda Tuñón y Maribel Guardia.

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Addis Tuñón dijo haber dejado ‘DPM’ por un proyecto profesional / Redes sociales

La conductora que reemplazaría a Addis Tuñón en ‘De primera mano’, según Álex Kaffie

En su más reciente columna para un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie reportó que, presuntamente, ya se estaría trabajando en buscar un reemplazo para Addis Tuñón en ‘De primera mano’.

Indicó que ya habría varias candidatas. No obstante, quien “encabeza la lista y tendría mayor aprobación” por parte de los ejecutivos de Imagen Televisión sería Ana María Alvarado, quien es la titular de ‘Sale el sol’.

Kaffie recordó que Alvarado ya ha estado de “conductora invitada” en ‘DPM’, por lo que la producción del programa no duda de que podría hacer un “buen trabajo”. Sin importar a qué aspirante seleccionen, el “nuevo elemento” sería presentado oficialmente en enero de 2027.

“La lista de candidatas incluye cuatro nombres, siendo el de Ana María Alvarado Bueno el que encabeza la lista y el que tiene más aprobación por parte de un poderoso ejecutivo de Imagen Televisión, pues además de que es de casa y es fundadora del Canal 3 de televisión abierta (que por cierto está celebrando su décimo aniversario), también ha un hecho buen trabajo las ocasiones que ha estado como conductora invitada en ‘DPM’”. Álex Kaffie

Cabe mencionar que, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada ni desmentida por el resto de los presentadores del show ni por la misma cadena televisiva. Ana María tampoco ha dado comentarios al respecto.

Nueva titular de De primera mano, según Álex Kaffie / Redes sociales

¿Habrá más “cambios” en ‘De primera mano’ tras la salida de Addis Tuñón?

Hasta el momento, el programa ‘De primera mano’ no ha anunciado otro cambio, además de la salida de Addis Tuñón. Sin embargo, en los últimos meses han existido rumores de que Imagen Televisión planea “hacer cambios y recortes” en el personal de sus programas.

Recientemente, el periodista Javier Ceriani informó que, supuestamente, la cadena televisiva estaría haciendo planes para atraer a una mayor audiencia, incluyendo nuevos formatos y “caras frescas” en sus shows ya existentes.

También mencionó la posibilidad de que la conductora Érika González también se vaya de ‘DPM’. Hasta ahora, esto es solo una especulación.

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