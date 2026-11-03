Mariazel asegura que le “apestaba” la cuestión a una de sus exparejas en el “delicioso": ¿De quién habló? VIDEO

La reciente hospitalización de la hija de Mariazel volvió a poner a la conductora en el centro de atención. Mientras esto ocurría, la actriz se hizo viral por una curiosa declaración hecha recientemente, pues evidenciaba a una persona durante un encuentro íntimo. ¿Qué dijo exactamente?

Mariazel revela detalles de un encuentro íntimo / Redes sociales

¿Por qué la hija de Mariazel fue hospitalizada hace unos días?

En la noche del 21 de octubre, Mariazel compartió en su perfil de Instagram una fotografía de su hija en una cama de hospital. En el texto que acompañaba la imagen, la presentadora contó que su niña ya había sido operada y que, afortunadamente, todo había salido bien.

La conductora no había anticipado que la menor fuera a ser intervenida, así que sus seguidores se preocuparon por el estado de salud de la pequeña.

Poco después, la integrante de Me caigo de risa publicó una nueva historia para aclarar lo ocurrido. Explicó que su hija ingresó a urgencias con un intenso dolor en el abdomen y que, luego de varios estudios, los médicos le diagnosticaron apendicitis .

Te puede interesar: Vocalista de ‘La arrolladora’ se le declara a Mariazel en televisión y ella reacciona, ¿provoca divorcio?

Hija de Mariazel fue sometida a cirugía de emergencia / Redes sociales y canva

Mariazel revela detalles de un encuentro íntimo con expareja de hace años

Mariazel se ha convertido en unas de las actrices y conductoras favoritas del espectáculo. En una reciente plática con Yordi Rosado, la integrante de Me caigo de risa fue cuestionada sobre una mala experiencia íntima.

Lejos de apenarse o avergonzarse, contó sin rodeos una ocasión en la que a la otra persona “le olía mal el asunto":

Me ha tocado de todo. Mal mal no, pero sí fuerte (que le huela mal). No es como que huela a flores todo aquello, pero hay unos que se pueden tolerar más que otros. Sí me ha tocado hace mucho, mucho, el tufazo. Mariazel

Muchos comenzaron a hacer conjeturas y teorías sobre la identidad del señalado. sin embargo, Mariazel no aclaró de quién se trata, pero dijo que “no fue algo reciente”. ¿De quién hablaba?

Lee: ¿Mariazel quiere ser mamá otra vez? La conductora revela si tendrá un tercer hijo con Adrián Rubio

#Mariazel no se queda nada guardado 😅 #DeNocheConYordi, #LoMejorDeUnicable, #RC, #S https://t.co/JoOmTYs366 — Unicable (@UnicableOficial) November 3, 2026

¿Quién es Mariazel y en qué programas ha participado?

Mariazel es una conductora, actriz y creadora de contenido que se ha ganado un lugar entre el público de la televisión mexicana, gracias a su participación en diversos proyectos exitosos.

Sus inicios se dieron en el mundo de las telenovelas y en programas como Lo que la gente cuenta, además de algunos melodramas de Televisa.

La fama le llegó al unirse al elenco de Me caigo de risa, también producido por Televisa. Más adelante, “Zel”, como se le conoce de cariño, formó parte de la cobertura de eventos deportivos junto a Televisa Deportes.

Tal vez te interese: La casa de los famosos México 2026: ¿Moisés Peñaloza y Mariazel tuvieron romance? Circula rumor en redes