Daniela Magun confiesa cómo vive la ausencia de Sofía Niño de Rivera en Netas divinas: ¿Había mala relación?

A más de un mes de que te contáramos en TVNotas la verdad de por qué Sofía Niño de Rivera quedó fuera de Netas divinas, la cantante Daniela Magun rompió el silencio sobre la ausencia de la standupera en el programa de Unicable, ¿confirmó enemistad? ¡Te contamos los detalles!

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Sofía Niño de Rivera se despidió de Netas divinas. / Redes sociales

¿Cuándo salió Sofía Niño de Rivera de Netas divinas?

Fue a principios de septiembre cuando Sofía Niño de Rivera se despidió de Netas divinas en medio de rumores de supuesta rivalidad con el resto de las presentadoras debido a que semanas antes tuvo un pequeño desacuerdo con Natalia Téllez.

De acuerdo con la también actriz, su decisión de dejar el programa está relacionada con nuevas oportunidades laborales que requieren más de su atención. Niño de Rivera aprovechó el espacio para desmentir notas amarillistas que pudieran salir y dijo estar llena de compromisos profesionales.

“Me voy a adelantar al amarillismo, esta es la razón, yo tengo proyectos que ya no me van a permitir doblarme en mil pedazos para mil otras cosas, pero películas, series y otras cosas a las que les tengo que poner mi energía”. Sofía Niño de Rivera

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Sofía Niño de Rivera enfrentó varias polémicas en Netas divinas. / Fotos: Liliana Carpio, IG @unicable, @consueloduval, @danielamagun y YT @unicable

¿Cuál es la verdadera razón por la que Sofía Niño de Rivera salió de Netas divinas?

De acuerdo con la fuente de TVNotas, aunque se buscó que las cosas entre las conductoras fluyeran de la mejor manera, la actitud de Sofía no hizo clic con las demás: “Tiene una manera de ser muy ácida, que a veces no comulgaba con las demás”. Sin embargo, todas se mostraron consternadas por su salida; incluso la comediante le compartió un mensaje individual a cada una.

Después de que Sofía Niño de Rivera dio a conocer su salida de Netas divinas, te contamos la verdad detrás de su decisión, según nuestra fuente. Aunque el trabajo fue uno de sus principales motivos, también influyó que el público y sus compañeras no conectaron del todo con ella.

“La realidad es que a parte del público no le gustó su participación y también influyó que no encajó del todo con sus compañeras, quienes a veces se sentían incómodas con sus interrupciones y comentarios”. Fuente de TVNotas

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Sofía Niño de Rivera se despidió de Netas divinas. / Capturas de pantalla

¿Cómo se siente Daniela Magun tras la salida de Sofía Niño de Rivera de Netas divinas?

Luego de las controversias que Sofía Niño de Rivera enfrentó en Netas divinas antes de su salida, Daniela Magun compartió su sentir a un mes de la ausencia de la comediante en el programa de Unicable. Pese a la rivalidad que se dijo podría existir entre las conductoras, Magún expresó:

“Yo creo que con los meses nos fuimos integrando muy bien. Su partida sí deja como un hueco difícil de llenar”. Daniela Magún

Cabe recordar que, en medio de su despedida, Sofía Niño de Rivera le dedicó unas emotivas palabras a su compañera en las que resaltó la manera en la que la hizo crecer como comediante. “Me enseñaste que el humor no es de todos lados, que hay gente a la que le lastiman cosas y qué bueno. Que una comediante lo aprenda; hace que evolucione el triple”.

Hasta ahora, Sofía Niño de Rivera no se ha pronunciado sobre las recientes palabras de Daniela Magun y tampoco se ha dado a conocer a la posible conductora que ocupa el lugar de la actriz en Netas divinas.

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