Kim Shantal revela que el tarot le advirtió de una infidelidad ¡y ella no creyó! ¿echó de cabeza a Suavecito?

La vida amorosa de Kim Shantal ha estado siempre expuesta al escrutinio público, sobre todo después de que durante su encierro en ‘La granja VIP’ protagonizará un sonado reencuentro con su expareja, ‘Suavecito’, provocando comentarios de su entonces novio Lalo Oconner.

Ahora nuevamente la influencer da de qué hablar al revelar la inesperada advertencia que le llegó a través del tarot respecto a una infidelidad, ¿cómo fue? Aquí te compartimos los detalles.

Kim Shantal / Liliana Carpio, cortesía del modelo, iG @JorGe_Pv y @lagranjavip

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¿Cómo se enteró Kim Shantal de la infidelidad que iba a sufrir?

En su más reciente visita al programa ‘Netas Divinas’, la influencer mexicana Kim Shantal compartió un inesperado capitulo en su vida amorosa, cuando, durante una tirada de tarot la vidente, quien era su amiga, le dio una advertencia que ella quiso pasar por alto: una infidelidad.

De acuerdo a su relato, para ella la revelación de la vidente resultó absurda, pues según su perspectiva, jamás había tenido una relación tan estable y tan en buenos términos como en ese momento.

“En ese entonces yo tenía una pareja y le pregunto ‘¿cómo me ves en mi relación?’ Y en ese momento estaba lo más estable en mi vida y me dice ‘pues veo una infidelidad’ y yo ‘¡claro que no! ¿Cómo crees? No hay manera, o sea, ¿infiel él a mi y yo a él’ pues sí, viene un truene, una infidelidad y viene caos” Kim Shantal

Kim Shantal / Redes sociales

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¿Kim Shantal vivió una infidelidad, tal y como le dijeron las cartas?

A pesar de su evidente incredulidad, la influencer confesó que poco después los designios de la vidente se hicieron realidad, no solo respecto a la infidelidad de su pareja, sino también sobre los resultados de su esperada pelea en Supernova Génesis 2026.

“Pues la realidad es que perdí en el ‘Supernova’ y que sí hubo una infidelidad, o sea al poquito tiempo, una semana después, y para mi fue algo que yo lo dejé pasar. Al mes, dos meses vi a mi amiga y me dice ‘¿te acuerdas de lo que te dije?’” reveló.

Kim Shantal mencionó que para ella fue shockeante darse cuenta de que lo que le había vaticinado su amiga había pasado: “tiene razón el tarot y yo no creía en eso”, puntualizó.

Kim Shantal / Redes sociales

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¿Quién fue el novio que le fue infiel a Kim Shantal?

Según las fechas del relato de Kim Shantal, muchos especularon que el novio que le fue infiel a la influencer pudo haber sido Lalo Oconner, sin embargo, en el clip completo Kim tira la bomba revelando quien fue culpable de la infidelidad, ante el evidente asombro de Daniela Magun, conductora del programa: “O sea, ¿fui infiel porque quise?”, revelando que fue ella la que le falló a su pareja de ese entonces.

Después de semejante declaración, la creadora de contenido no dio más detalles o nombres de los involucrados, ¿pudo ser un triángulo amoroso entre Kim Shantal, Lalo Oconner y ’Suavecito’? Solo ellos saben la verdad.