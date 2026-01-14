En Despierta América despiden en vivo a querido conductor; así fue el emotivo momento “Te vamos a extrañar”

La mañana de este lunes, el programa Despierta América sorprendió a su audiencia con una emotiva despedida en vivo que de inmediato encendió las búsquedas en internet. Uno de los conductores más reconocidos del matutino de Univision anunció su salida temporal del programa, lo que generó reacciones entre televidentes y compañeros del foro. Las palabras “te vamos a extrañar” marcaron el momento y dieron pie a especulaciones sobre su futuro inmediato.

Despiden a querido miembro de Despierta América. / Redes sociales

¿Qué conductor fue despedido de Despierta América en vivo?

Durante la transmisión, Despierta América informó que Alan Tacher dejará temporalmente el programa debido a su participación como conductor principal de ¿Apostarías por mí?, un reality de parejas que se transmitirá en formato 24/7. El proyecto será conducido por Tacher junto a Alejandra Espinoza y representa una de las apuestas más fuertes de la cadena en este inicio de año.

El matutino organizó una despedida con temática brasileña, en alusión al país desde donde se realizará el programa y reunió a los conductores del foro para reconocer la trayectoria de Tacher dentro del espacio. Raúl González fue uno de los compañeros que tomó la palabra para dirigirle un mensaje al aire, destacando su disciplina y constancia, además de señalar que su ausencia será notoria en el día a día del programa.

Alan Tacher, visiblemente emocionado, aclaró que su salida no es definitiva. Ante las cámaras, explicó que se trata de una ausencia por algunas semanas y que su intención es regresar una vez concluido el proyecto. El conductor también subrayó su vínculo con Despierta América, al que considera su casa tras varios años como uno de los pilares del matutino.

Alan Tacher se despidió del progrma Despierta America / Captura de pantalla

¿Qué papel tendrá Alan Tacher en el reality '¿Apostarías por mí?’?

Desde Brasil, Alan Tacher será el encargado de conducir ¿Apostarías por mí?, un reality de parejas de celebridades en el que los participantes estarán expuestos las 24 horas del día, los siete días de la semana. El formato pone a prueba la confianza, el amor y la estrategia de doce parejas que deberán enfrentar retos, apuestas y tentaciones.

El conductor explicó recientemente que el proyecto implica una gran responsabilidad, al tratarse de uno de los realities más ambiciosos de la cadena. En este programa, las parejas contarán con una cantidad de dinero semanal que podrán apostar por su compañero, dependiendo del nivel de confianza que tengan en que logrará superar los desafíos.

Además de conducir, Tacher tendrá un rol de mediación durante los momentos de tensión que puedan surgir entre los participantes. El formato, que ya se ha realizado en otros países, ha sido escenario de conflictos de pareja, por lo que la conducción requiere imparcialidad y manejo de situaciones delicadas.

Durante la despedida en Despierta América, Cristina Bernal, esposa del conductor, apareció a través de un mensaje grabado en el que expresó su apoyo al nuevo proyecto y reconoció que la familia resentirá su ausencia temporal, tanto en casa como en el programa. En el mensaje, Bernal señaló que se siente orgullosa de este nuevo paso profesional y que acompañará a Tacher a la distancia durante las grabaciones.

“Así como no vas a estar en el programa, tampoco vas a estar en casa... Te queríamos decir que te vamos a extrañar mucho: los niños y yo... Estamos muy orgullosos de ti por este reality que tanto querías hacer... Sabemos que te tiene feliz, aunque un poco nervioso, y que lo mereces... Yo me quedo a cargo de los cachorros... Te amamos mucho”. Cristina Bernal

¿Qué dijo Alan Tacher sobre los problemas en su matrimonio?

En paralelo a su despedida de Despierta América y su debut en el nuevo reality, Alan Tacher también ha llamado la atención por declaraciones recientes que te mostramos aquí en TVNotas, sobre su vida personal. El conductor habló abiertamente sobre los retos que ha enfrentado en su matrimonio con la actriz Cristina Bernal, con quien cumplirá 11 años de casados en febrero.

Tacher explicó que, como en cualquier relación, han atravesado momentos complicados, incluyendo discusiones y desacuerdos. Señaló que, aunque han existido diferencias, siempre han optado por el diálogo y los acuerdos, y aclaró que nunca han hablado seriamente de una separación o divorcio.

El conductor también compartió que al inicio de su relación enfrentaron una etapa compleja relacionada con la integración familiar, especialmente con sus hijos mayores. Con el paso del tiempo, aseguró que la relación entre todos es cercana y estable. Asimismo, destacó el papel de su esposa en la administración de las finanzas familiares, señalando que ella se encarga de mantener el orden económico del hogar.

