Conductora de TV es despedida por criticar el show de Bad Bunny en el Super Bowl ¡en redes aplauden decisión!

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 no solo dejó reacciones encontradas, sino también una nueva controversia que ya escaló al terreno laboral. Mientras millones celebraban la presencia de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del Conejo malo en uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, otros cuestionaban la propuesta del puertorriqueño. Pero nadie imaginó que un solo video desencadenaría un efecto dominó tan explosivo ¡y alguien perdería el trabajo!

¿A qué conductora despidieron y qué fue lo que dijo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

La protagonista inesperada del drama fue Jill Zarin, socialité estadounidense y exfigura de Real Housewives of New York City, quien tras lanzar duras críticas contra el cantante terminó fuera de un proyecto televisivo.

A través de un video publicado en redes sociales, la personalidad televisiva calificó la presentación de Bad Bunny como “el peor show de medio tiempo de la historia”, generando una ola inmediata de comentarios. Sin embargo, lo que realmente encendió la conversación fueron los argumentos que expuso.

“Simplemente no creo que fuera apropiado hacerlo en español y, sinceramente, tocarse la zona de la ingle creo que fue totalmente inapropiado. Hay tantos jóvenes viendo el Super Bowl y él no tiene por qué tocarse cada cinco segundos por su inseguridad”, declaró Zarin.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, especialmente en un contexto social sensible dentro de Estados Unidos. La crítica al idioma y la interpretación de una supuesta carga política en el espectáculo desataron un intenso debate digital.

Jill Zarin “No hablo español. Me hubiera gustado saber qué decía. Para mí, parecía una declaración política porque, literalmente, no había ninguna persona blanca en todo el evento. No estoy tomando partido, ni de un lado ni de otro… Creo que fue un tema del ICE. Pienso que la NFL se vendió, y es muy triste, una vergüenza”.

Las reacciones no tardaron en llegar. Usuarios la acusaron de intolerancia, otros defendieron su derecho a opinar, y la discusión rápidamente trascendió lo musical.

¿Por qué despidieron a Jill Zarin de “The Golden Life”?

El escándalo tomó un giro inesperado cuando diversos medios internacionales, como US Weekly y People, revelaron que Jill Zarin fue retirada de la docuserie de E!, The Golden Life, producción vinculada al universo de Real Housewives of New York City.

Según reportes, los productores justificaron la decisión bajo un mensaje corporativo claro:

“Seguimos comprometidos a entregar la serie en línea con los estándares y valores de nuestra empresa”. Producción The golden life

Aunque no se mencionó directamente el video, la temporalidad fue imposible de ignorar. Las declaraciones virales y el despido prácticamente coincidieron, lo que avivó aún más la narrativa mediática.

Zarin reaccionó visiblemente afectada, alegando que la decisión fue precipitada.

“Ni siquiera me dieron una oportunidad. La quité de inmediato. La gente comete errores. Soy humana”. Jill Zarin

¿Quién es Jill Zarin?

Jill Zarin es una personalidad de televisión estadounidense, conocida principalmente por haber sido parte del elenco original de The Real Housewives of New York City (RHONY), donde participó entre 2008 y 2011, con apariciones ocasionales en años posteriores.

Tiene 62 años y, además de su faceta televisiva, ha estado vinculada durante años al negocio familiar Zarin Fabrics, una tienda de telas en Nueva York que perteneció a su fallecido esposo, Bobby Zarin, aunque la empresa ha aclarado que ella ya no forma parte de la marca desde hace varios años.

En 2026, Jill volvió a estar en el foco mediático al ser anunciada como parte del elenco de la nueva docuserie de E!, The Golden Life, que reuniría a varias exintegrantes de RHONY.