¿Natalia Jiménez ganó la custodia de su hija? La cantante rompe en llanto y revela el duro calvario que vivió

Después de años de tensión, gastos millonarios y un complicado proceso judicial en Estados Unidos, Natalia Jiménez finalmente recibió una noticia que cambió su vida. La cantante rompió en llanto al revelar que un juez aprobó la relocalización de su hija, permitiéndoles vivir juntas y dejar atrás una de las etapas más difíciles de su historia familiar.

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Natalia Jiménez, cantante española / YouTube: Natalia Jiménez

¿Natalia Jiménez ganó la custodia de su hija tras años de batalla legal?

La cantante española Natalia Jiménez, exvocalista de La quinta estación, emocionó a miles de seguidores al anunciar que logró un importante triunfo en la disputa legal por la crianza de su hija, luego de varios años de enfrentamientos legales con su expareja, Daniel Trueba.

A través de un video compartido en redes sociales, la intérprete de éxitos como ‘Creo en mí’ y ‘El sol no regresa’ apareció visiblemente conmovida al comunicar que un juez en Estados Unidos aceptó la solicitud para que ella y su hija puedan vivir juntas sin los obstáculos que enfrentaban hasta ahora.

La noticia representa uno de los momentos más importantes en la vida de Natalia Jiménez, quien desde su divorcio había mantenido una intensa lucha por la custodia y bienestar de su hija.

“Hola a todos. Espero que estén muy bien. Estoy aquí para compartir con ustedes una noticia muy importante para mí. Como saben, desde hace varios años ha habido una batalla legal por tener los derechos para la crianza de mi hija” Natalia Jiménez

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Natalia Jiménez / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Natalia Jiménez al anunciar que podrá vivir con su hija?

Durante su mensaje, Natalia Jiménez explicó que el proceso legal se desarrolló en territorio estadounidense, lo que convirtió el caso en una situación especialmente complicada debido a los largos procedimientos, los costos y el desgaste emocional que implicó para toda la familia.

Entre lágrimas, compartió lo que significa esta victoria para ella y para su hija.

Natalia Jiménez “El día de hoy es un día muy importante para mí, muy feliz para nuestra familia, porque hemos logrado que el juez acepte poder relocalizarnos con (mi hija) para vivir juntos sin tantas dificultades, sin tantos frenos y poder planificar la vida que (mi hija) se merece vivir, una vida sin tantos conflictos”.

Natalia también aprovechó para agradecer a todas las personas que la apoyaron durante el proceso, incluyendo familiares, amigos, seguidores y su equipo legal.

“Agradezco profundamente a toda la gente que nos ha apoyado con sus oraciones, con sus palabras de aliento en momentos difíciles, a nuestros amigos en México, Los Ángeles, Colombia, Puerto Rico, España y Miami”. Natalia Jiménez

La artista dedicó un agradecimiento especial a sus padres, a su abogada Susan Clock y a la Virgen de Guadalupe, a quien atribuyó parte de la fortaleza que encontró durante estos años.

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¿Por qué Natalia Jiménez y Daniel Trueba se enfrentaron por la custodia de su hija?

El conflicto legal comenzó tras la separación de Natalia Jiménez y Daniel Trueba, quienes contrajeron matrimonio en 2015 y tuvieron una hija en común.

Aunque la cantante hizo público su divorcio en enero de 2021, posteriormente trascendió que la relación ya atravesaba problemas desde tiempo atrás. La ruptura derivó en desacuerdos importantes relacionados con la custodia de su hija, así como con los permisos para que la menor pudiera viajar junto a su madre durante compromisos profesionales.

De acuerdo con diversos reportes revelados durante el proceso, Daniel Trueba manifestó objeciones sobre algunas de las solicitudes de la cantante y cuestionó aspectos relacionados con su estabilidad personal. Por su parte, Natalia Jiménez defendió constantemente su capacidad como madre y buscó acuerdos que le permitieran compartir tiempo con su hija sin afectar su carrera artística.

La situación se volvió especialmente complicada en 2022, cuando la intérprete denunció que no podía viajar con su hija a México para algunos conciertos importantes debido a restricciones relacionadas con la custodia.

Ese mismo año inició nuevas acciones legales para obtener permisos específicos que finalmente fueron aprobados por una corte de Miami. Sin embargo, la disputa continuó hasta llegar al reciente fallo que le permite comenzar una nueva etapa junto a la menor.

¿Qué mensaje envió Natalia Jiménez a las madres que atraviesan procesos similares?

Más allá de celebrar la resolución favorable, Natalia Jiménez aprovechó el momento para enviar un poderoso mensaje de esperanza a mujeres que actualmente enfrentan conflictos familiares o legales relacionados con sus hijos.

La cantante reconoció que hubo momentos en los que pensó que la situación sería imposible de superar, pero insistió en que la perseverancia fue clave para alcanzar el resultado que buscaba.

Natalia Jiménez “Solo le quiero decir a las mujeres que estén pasando por una situación difícil como la que yo he pasado que no pierdan la esperanza. Que a veces la gente espera que nos cansemos, pero como mamás tenemos que hacer hasta lo imposible por nuestros hijos”.

La exintegrante de La quinta estación también sorprendió al recordar uno de los episodios más complicados de su vida personal y financiera.

“Hace seis años yo estaba en una bancarrota y se burlaban de mí diciéndome que jamás iba a lograr salir adelante. Y aquí estoy”. Natalia Jiménez

Ahora, Natalia Jiménez inicia una nueva etapa junto a su hija, convencida de que ambas podrán construir una vida más tranquila lejos de los conflictos que marcaron los últimos años.