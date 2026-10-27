Macarena García reacciona al rechazo de Timbiriche a su serie y habla sobre su interpretación de Sasha: “Respeto”

La serie de Timbiriche se estrenó en medio de una fuerte polémica con los exintegrantes del grupo y otras personas involucradas en la producción.

A pocos días de su estreno, la banda publicó un comunicado en redes sociales en el que manifestó su rechazo al proyecto y aclaró que no tenía relación alguna con él.

Ante esta postura, los actores y actrices de la producción fueron cuestionados al respecto. Recientemente, Macarena García, quien da vida a Sasha Sokol, rompió el silencio y reaccionó al posicionamiento de los músicos.

¿Qué fue lo que dijo?

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Timbiriche, la serie / ViX, archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijeron los integrantes de Timbiriche sobre la serie que se estrenó recientemente?

El pasado 6 de octubre, antes de que se estrenara la serie, seis de los siete integrantes originales de Timbiriche publicaron un comunicado en el que se deslindaron de la serie estrenada en ViX.

En el documento, los artistas aclararon que ninguno participó en la creación de la producción ni fue consultado sobre las historias que se cuentan. Además, señalaron que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Los cantantes también expresaron su preocupación por la posibilidad de que la ficción mezcle hechos reales con situaciones que nunca ocurrieron, pues consideran que detrás de los personajes hay personas reales, sus familias y experiencias personales.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido.” Comunicado de Timbiriche

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Comunicado de Timbiriche / Redes sociales

¿Qué dijo Macarena García sobre el rechazo de los integrantes de Timbiriche a la serie?

En entrevista con medios de comunicación, Macarena García, quien interpreta a Sasha en la serie, aseguró que comprende la postura de los músicos y que respeta su inconformidad, pese a que el elenco realizó el proyecto con la intención de rendirles homenaje.

Además, destacó que los actores que participaron en la serie sienten admiración por los artistas que interpretan.

“Yo empatizo mucho con su postura, lo respeto mucho (...) Creo que hablo no solo por mí, sino por todos los integrantes de la serie, que a todos ellos son a los que admiramos, a los que respetamos, a los que quisimos hacerles un homenaje” Macarena García

La actriz también reconoció que las reacciones que ha generado la serie son algo que no está en sus manos controlar.

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¿Qué dijo la actriz Macarena García sobre su papel como Sasha Sokol en la serie de Timbiriche?

En la misma entrevista, Macarena García habló sobre su interpretación de Sasha Sokol en la serie de Timbiriche y la controversia que rodea su historia.

La actriz expresó su admiración y respeto por Sasha, y señaló que la producción busca abrir espacios para que las mujeres que han atravesado situaciones similares puedan alzar la voz y buscar justicia.

“De eso se trata la serie, se abrir espacios para que las mujeres en situaciones como las de Sasha, puedan levantar la voz, hablar, y que se haga justicia acerca de sus casos. Mi mayor respeto y admiración para ella (Sasha) y todas las mujeres que deciden alzar la voz.” Macarena García

La serie ha generado muchas reacciones. Incluso, Luis de Llano lanzó un comunicado previo al estreno, en el que advierte posibles acciones legales.

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