Integrantes de Timbiriche hacen pacto para NO hablar sobre la serie de la banda, ¿habrá demanda?

La polémica por el estreno de la serie de Timbiriche sigue dando de qué hablar y ha despertado la curiosidad del público por conocer la opinión de los integrantes originales del grupo.

Por ello, en cada oportunidad, la prensa busca obtener respuestas sobre la postura de los intérpretes ante lo que se ha mostrado en pantalla en los capítulos que ya se estrenaron.

Al respecto, Benny Ibarra sorprendió al revelar que tiene un pacto con sus excompañeros para no hablar sobre la serie. ¿Están preparando una demanda contra la producción?

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Timbiriche / Archivo TVNotas

Integrantes de Timbiriche se deslindaron de la producción de la serie

Tras el estreno de la serie inspirada en la historia de Timbiriche, seis de los integrantes originales del grupo publicaron un comunicado en el que se deslindaron de la producción y aclararon que no participaron en su creación.

Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra, Erik Rubín y Diego Schoening señalaron que no fueron consultados sobre las historias que se cuentan en pantalla y que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Aunque reconocieron la libertad creativa de quienes realizaron el proyecto, dejaron claro que la serie no representa su versión de la historia de la agrupación.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad. Hasta el día de hoy no hemos sido invitados a verla por lo que no conocemos su contenido. Sabemos, sin embargo, que se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron.” Timbiriche

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Comunicado de Timbiriche / Redes sociales

¿Timbiriche hizo un pacto para no dar declaraciones individuales sobre la serie?

Benny Ibarra fue cuestionado por la prensa sobre la polémica que rodea a la serie de Timbiriche y reveló que los integrantes del grupo llegaron a un acuerdo para no hablar individualmente sobre la serie.

El cantante explicó que existe un pacto entre sus excompañeros para abordar el tema de manera conjunta, en lugar de que cada uno dé declaraciones por separado, por lo que buscan mantener una postura común ante las preguntas sobre la serie.

“Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto, entonces, si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche (...) Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunto, y, por respeto a la voluntad de la banda, esa es mi resolución también.” Benny Ibarra

Aunque Benny no profundizó en los detalles del acuerdo, sus declaraciones despertaron dudas sobre si los integrantes estarían preparando alguna acción legal contra la producción, luego de que públicamente se deslindaran del proyecto.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que exista una demanda en contra de los responsables de la serie.

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Timbiriche / TVNotas

¿Los integrantes de Timbiriche harán su propia serie para contar su historia?

En el comunicado que publicaron el pasado 6 de octubre, los integrantes de Timbiriche señalaron que quizá algún día cuenten su historia desde su propia perspectiva, lo que despertó especulaciones sobre la posibilidad de que desarrollen una producción propia, luego de deslindarse de la serie.

Benny Ibarra también fue cuestionado al respecto y aclaró que, por el momento, no está entre sus planes realizar una serie sobre la historia de la banda. En cambio, señaló que preferiría aprovechar esas ganas y energía en una gira junto a sus excompañeros, lo que abrió la posibilidad de un reencuentro de Timbiriche después de más de siete años.

Sin embargo, el cantante no habló de planes concretos para volver a los escenarios con la agrupación. Por ahora, tampoco hay confirmación de que los integrantes estén preparando una serie propia para contar su historia.

“No me hace cosquillas, la verdad (hacer una serie). Somos tan clavados que dedicarle tiempo a contar la historia, que, aparte, ya todo el mundo conoce, se me hace de… Yo prefiero armar una gira padre” Benny Ibarra

En julio del 2025, Benny Ibarra dio declaraciones sobre el caso que envuelve a su tío, Luis de Llano y su excompañera, Sasha Sokol, y expresó su dolor por todo lo sucedido.

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