Osvaldo Benavides: Por miedo a Luis de Llano, abandona a los Timbiriches

Tras el estreno de la serie Timbiriche, Osvaldo Benavides, productor ejecutivo de la misma e intérprete del personaje “Luis”, en franca referencia al productor Luis de Llano, se bajó de la promoción de la producción de la plataforma ViX.

¿Osvaldo Benavides con miedo tras estreno de Timbiriche? / Archivo TVNotas

¿Osvaldo Benavides deja la serie de Timbiriche por presunto miedo?

Allegados al proyecto nos revelaron que el actor, a última hora, hizo saber que no haría actividades ante medios, y aunque no dio razones específicas, entre el equipo creativo se intuye que es por miedo a una opinión negativa en su contra por parte de Luis de Llano y los integrantes del grupo que se han manifestado. La razón principal es que, como ya lo comentamos, el romance sostenido entre Luis de Llano y la cantante Sasha, cuando esta era una adolescente, es abordado en al menos los 2 primeros capítulos ya disponibles en la plataforma.

Justo ayer (lunes) fue presentada la serie en EU, concretamente en la ciudad de Los Ángeles, evento al que Benavides había confirmado su participación, pero fue el gran ausente.

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Comunicado de Luis de Llano tras estreno de Timbiriche / Redes sociales

¿Quién sustituyó a Osvaldo Benavides en los eventos de la serie de Timbiriche?

Se llevó a cabo con la presencia de algunos integrantes del elenco juvenil, y el lugar de Benavides lo tomó el showrunner Pablo Cruz, para apoyar a la promoción y no dejar solos a los jóvenes Macarena García (Sasha), Luis de la Rosa (Erick) e Iker Solano (Diego).

El viernes 9 de octubre, Benavides también había confirmado su presencia en programas de Univision y, de último minuto, decidió no viajar a Miami, por lo que dejó solo a Sebastián Poza (Benny).

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Osvaldo Benavides ya no hablaría de Timbiriche / Redes sociales

Osvaldo Benavides habría decidido ya no hablar de la serie de Timbiriche

Nuestras fuentes nos aseveran que, tras ver las reacciones que ha generado su papel en redes sociales, el actor optó ahora por el silencio, cuando la producción gastó en vuelos y hospedaje para el tour promocional en Los Ángeles, donde la comunidad hispana ha mostrado gran interés en la historia de la popular agrupación musical ochentera.

¡Es un acto de cobardía ante los jóvenes de la serie y la producción! Esto deja muy mal parado a Osvaldo con todo un equipo que se la está jugando con una historia que merece ser contada. Fuente cercana al equipo de la serie

Y agrega que, pese a la emoción y empeño que el histrión puso en su labor, el temor a demandas, incluso por parte de algunos miembros de Timbiriche, lo acobardaron. Se desconoce qué postura tomará abiertamente conforme transcurra la serie, que cada viernes contará con un nuevo capítulo.

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