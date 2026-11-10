¡Cantinflas regresa a la pantalla chica! Así será la serie del comediante, ¿quién lo interpretará?

En los últimos años las bioseries de personajes icónicos han llenado las plataformas de entretenimiento, como fue el caso de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, una serie que revivió los días de gloria de uno de los comediantes más importantes de habla hispana: Roberto Gómez Bolaños.

Era solo cuestión de tiempo para que la vida y obra de Mario Moreno ‘Cantinflas’, también quedara inmortalizada, y es ahora que VIX ha dado a conocer más detalles acerca de este proyecto, ¿qué temas abarcará y quiénes actuarán en la serie? Aquí te compartimos todos los detalles.

Mario Moreno, Cantinflas marcó un precedente en el cine mexicano / Instagram: @mundocantinflas

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¿Qué actor encarnará a Cantinflas en la nueva serie de VIX?

A través de un comunicado, se dio a conocer del inicio de la producción de la serie de ‘Cantinflas’, que estará protagonizada por el actor Elías Toscano, quien dará voz al mítico Mario Moreno.

Según lo revelado, en la serie también estarán Carolina Miranda, interpretando a Valentina Ivanova, esposa de ‘Cantinflas’ y Luis Alberti, en el papel de Carlos Enrique Moreno, sobrino del comediante. Ivanova y Moreno fueron piezas fundamentales en la vida del actor, por lo que estarán dando soporte a la historia contada bajo la dirección de José Manuel Cravioto.

Mario Moreno Cantinflas tendrá su serie en VIX / VIX

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¿De qué se tratará la serie de ‘Cantinflas, el hombre detrás del mito?

Al igual que otras bioseries, la de ‘Cantinflas’ se enfocará en distintas etapas de la vida de Mario Moreno, por lo que los televidentes podrán ser testigos de los inicios del comediante en las carpas de barrio, en donde empezaba su carrera, hasta el punto culminante de él como personaje: cuando se consolido como una estrella en el cine mexicano. La producción busca poner especial atención en destacar los momentos personales y profesionales que marcaron su camino.

La serie de ‘Cantinflas’ empezó su rodaje en noviembre en las Islas Canarias, España, por lo que se espera que pronto se tengan más detalles del estreno.

Mario Moreno ‘Cantinflas’ serie de VIX / VIX

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¿Quién era Mario Moreno ‘Cantiflas’?

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como ‘Cantinflas’, fue un importante actor, productor y comediante mexicano, nacido el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México.

A pesar de provenir de una familia humilde, el humorista pasó de ser un humorista de carpas ambulantes, a uno de los grandes iconos de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Su fama y poder le permitieron llevar una vida bastante holgada, lo que le dio la posibilidad de comprar una impresionante propiedad en Acapulco. Así luce hoy la llamada “Casa de las sirenas” de ‘Cantinflas’, ¡está abandonada!