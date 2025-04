Nieto de Cantinflas nos cuenta su complicada relación con las adicciones: “Fue un infierno”

Gabriel Moreno Bernat, nieto del célebre comediante mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’ e hijo de Mario Moreno Ivanova y Sandra Bernat, ha tenido una vida marcada por profundas tragedias. Además, ha tenido una lucha incansable por dejar atrás las adicciones, que desde los 16 años lo llevaron a vivir en la calle y pedir limosna para subsistir.

En TVNotas, platicamos con él y confesó tener un año limpio de sustancias. Además, nos contó cómo ha sido todo este proceso. “He decidido tomar las riendas con el apoyo de mis amistades. Tras mi salida de la clínica de Julio César Chávez (hace 3 meses), retomé mi carrera y decidí alejarme de malas amistades. Estoy feliz de estar vivo, agradecido con Dios por la oportunidad y estoy limpio desde hace un año un mes”.

“Mi última recaída fue tras la muerte de mi madre (2024). Estaba en Tijuana, en el centro de rehabilitación, y me dio la noticia la psicóloga. No trabajé en 2 días. No pude con eso y volví a consumir”.

El joven detalló que tiene un canal de videos en conjunto con un amigo de Acapulco. / Cortesía Mario Moreno Bernat.

¿Gabriel Moreno Bernat vivió en la calle?

Narró cómo fue vivir en la calle: “No comía, no dormía. Dinero que ganaba era para consumir. Fue un infierno”. “Toqué fondo tras el fallecimiento de mi hermano Mario (2013). Él siempre me apoyó en las buenas y las malas. Una semana antes de morir dijo que necesitaba internarme. Me veía mal”.

“Me decía: ‘Échale ganas. Tú puedes. Eres el hombre de la casa’, y le tuve miedo a esa responsabilidad. Me enojé con mi hermano, me dijo siempre que contaría con él. Se fue y lo extraño”. Habló de su experiencia de una tribuna (lugar donde los adictos se sinceran y es parte de su rehabilitación): “Subir ahí es como hablar con Dios. Él es el único que sabe lo que hiciste en el consumo. Cuando abrí mi corazón dije: ‘Ni una mentira más, porque si no, caeré peor’. Llegué a consumir mari..., piedra y alcohol. A quienes consumen, les pido que ya no lo hagan. Que abran los ojos”.

Julio César Chávez lo internó en su clínica para rehabilitarse.

“Julio César Chávez me ha apoyado mucho. Me dijo que desde que tomó mi mano sería parte de su familia y así ha sido. No lo hizo por mi abuelo, sino por mí. Me pidió que bajara la cabeza y subiera la guardia para recibir los chin...z0s. Trabajé un tiempo como guardia de seguridad en su clínica”.

“Estoy en Acapulco. Hago videos con el influencer Mostacho y trabajo con un amigo en su hotel. Prefiero tener la mente ocupada, si no, puedo volver a caer. Fui a la casa de mi abuelo y se grabó algo paranormal”.

“No puedo hablar de la herencia de mi abuelo. Los abogados checan qué se hará. Hoy hablo a diario con mi hermana. Nos queremos mucho”, concluyó

El joven confesó tener un año limpio de sustancias. / Cortesía

Esto ha vivido Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas

Declaró que a los 16 años fue su padre quien le dio su primer cigarro de mari... .

. En 2013 sufrió la partida voluntaria de su hermano Mario, algo que lo hundió de nuevo en las adicciones.

2017. Sus problemas se agravaron con el fallecimiento de su padre, Mario Arturo Moreno Ivanova.

2021. A su adicción de las drogas se sumó la del alcohol, por lo que tuvo varios intentos de rehabilitación

en diversas clínicas de México y Estados Unidos, sin éxito. En 2021 se escapó de la clínica de Julio César Chávez

Tiempo después regresó a la clínica del campeón y logró estabilizarse.

En 2024 volvió a consumir drogas tras la muerte de su mamá, Sandra Bernat: “Tuve una sobredosis, vomité, sangré, quedé en shock y tenía 10 pastillas encima. Ahí fue cuando recapacité”, lo dijo en el programa De primera mano .

y tenía 10 pastillas encima. Ahí fue cuando recapacité”, lo dijo en el programa . 2025. Lleva un año limpio de sustancias y desea enfocarse en ayudar a jóvenes que viven este tipo de situaciones.

¿Hay sirenas en la casa de Cantinflas?

En Acapulcó grabó un video en la casa de ‘Cantinflas’:

“Se ve algo que nadaba en el mar, una cabecita asomándose. no sé si es una sirena o no”.

Dijo en referencia a los polémicos videos que han vuelto viral la casa de Cantinflas, y en los que se habla de la presunta afición del actor por las sirenas y otras criaturas del mar.

El joven se metió a casa de Cantinflas hace unos meses. / Cortesía.