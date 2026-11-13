Eduardo Yáñez denuncia intento de extorsión: ¡casi le quitan 10 mil dólares! VIDEO

A unos meses de que se diera a conocer que estarían buscando a Eduardo Yáñez para integrarse al elenco de ‘La mansión VIP’, a cambio de ofrecerle una buena suma de dinero, el actor de telenovelas vuelve a ser tema de conversación, aunque esta vez no por un asunto relacionado con su carrera artística.

Y es que, durante las primeras horas de este viernes 13 de noviembre, Eduardo Yáñez publicó en sus redes sociales un video en el que denunció haber sufrido un intento de extorsión, mediante el cual habrían intentado quitarle una importante suma de dinero.

¿Cómo intentaron extorsionar al actor y qué hizo para evitarlo? Te contamos.

Leer: ¿Eduardo Yáñez y ‘la Roca’ separados al nacer? Comparten FOTO de ambos actores y su parecido ¡sorprende!

Eduardo Yañez denunció públicamente una extorsión / Instagram: @eduardoyañezof

Intentaron extorsionar a Eduardo Yáñez por 10 mil dólares / Instagram: @eduardoyanezofc

¿Cómo fue el intento de extorsión que sufrió Eduardo Yáñez?

De acuerdo con el testimonio del actor, la noche del 12 de noviembre recibió una videollamada de una persona identificada como ‘Kati’. Sin embargo, al contestar, apareció un individuo tocándose, por lo que Eduardo colgó de inmediato.

La mañana del 13 de noviembre, recibió un mensaje de esa misma persona, quien le exigió 10 mil dólares a cambio de no publicar una imagen en la que supuestamente aparecía el actor durante la videollamada que había recibido la noche anterior.

“Esta mañana recibo un mensaje de esa misma persona, la tal Kati, diciéndome que si no le doy 10 mil dólares, ella va a publicar la imagen de que yo contesté el teléfono...” Eduardo Yáñez

Posteriormente, recibió una llamada de otra persona que se identificó como ‘Pedro Ferriz Hijar’. Este sujeto le dijo que había publicado algo relacionado con lo que le habían comentado, pero que podía ayudarlo al ponerlo en contacto con un oficial de policía. Sin embargo, el actor comenzó a sospechar, pues notó que ambas personas tenían el mismo acento.

Cuando finalmente habló con el supuesto oficial, este le pidió que volviera a comunicarse con ‘Kati’ para negociar.

Leer: Eduardo Yáñez pisó más de una vez un reclusorio, ¿pasado criminal?

Extorsión! https://t.co/ERyRHoqtoG — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) November 13, 2026

¿Cómo logró Eduardo Yáñez librarse del intento de extorsión?

En el momento que el supuesto policía le pidió al actor negociar con ‘Kati’, intervino la asistente de Eduardo Yáñez y le pidió que no respondiera más mensajes ni llamadas.

Con ayuda de su ella, el actor identificó que los números telefónicos desde los que lo habían contactado correspondían a una misma ubicación, lo que aumentó sus sospechas de que las personas involucradas podrían estar coludidas para intentar extorsionarlo.

Por ello, ya no le dio más seguimiento al contacto que estaba teniendo con estas personas, por lo que la extorsión no fue más allá del intento ni del susto que le ocasionaron a Eduardo Yáñez.

Leer: Eduardo Yáñez está distanciado de su hijo, quien ahora trabaja como chófer de aplicación: ¿qué pasó entre ellos?

Intentaron extorsionar a Eduardo Yáñez por 10 mil pesos / Instagram: @eduardoyanezofc

¿Eduardo Yáñez presentó una denuncia por el intento de extorsión que sufrió?

Al final de su testimonio, Eduardo Yáñez no reveló si tomó alguna acción legal contra las personas que intentaron extorsionarlo, pues únicamente expresó su rechazo a este tipo de prácticas y advirtió a sus seguidores sobre este modus operandi.

Asimismo, hizo un llamado para informar al periodista Pedro Ferriz que algunas personas estarían utilizando su nombre para llevar a cabo estas prácticas ilícitas. Finalmente, pidió al público no contestar llamadas de números desconocidos, pues aseguró que él no sería la única víctima de estos sujetos.

“No creo ser la primer persona a la que intentan hacer este tipo de cosas, así que tengan muchísimo cuidado. Cuando reciban llamadas que no reconozcan, pues no contesten (...) Alguien que le diga al señor Pedro Ferriz que están usando su nombre para Extorsionarme. El supuesto “Pedro ferriz Jr. Me recomendó a un comandante supuesto para ayudarme Ese comandante me indicaría lo que hiciera en estos casos.” Eduardo Yáñez

Leer: ¿Eduardo Yáñez se retira de la actuación? Revelan nuevo proyecto en el que incursionará: ¿de qué se trata?