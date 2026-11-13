‘El Costeño’ denuncia robo de identidad: ¡registraron autos a su nombre! “No me reconozco en la foto”

Después del robo que sufrió Javier Carranza, ‘El Costeño’, por parte de su expareja, quien presuntamente le quitó 250 mil pesos, el comediante enfrenta un nuevo momento de angustia.

En esta ocasión, el humorista descubrió que estaría siendo víctima de robo de identidad, pues alguien estaría utilizando una identificación con sus datos personales para realizar trámites y registrar vehículos a su nombre en el estado de Veracruz.

Ante esta situación, el comediante decidió exponer públicamente lo ocurrido y denunciar el uso indebido de su información. ¿Qué está pasando con ‘El Costeño’ y cómo habrían utilizado sus datos? Te contamos.

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El Costeño denuncia robo de identidad / Juan Pablo Méndez/Francisco Mancera

¿Cómo utilizaron la identidad de ‘El Costeño’ para registrar vehículos a su nombre?

El comediante descubrió que alguien habría utilizado una credencial para votar que él daba por extraviada para realizar trámites y registrar dos vehículos a su nombre en Veracruz.

De acuerdo con lo que relató en una entrevista para ‘Ventaneando', durante sus averiguaciones recibió una copia de la identificación que supuestamente utilizaron para hacer los registros. Aunque el documento sí contenía todos sus datos personales, la fotografía no correspondía a su rostro.

“Me mandan la copia de la credencial para votar, donde sí están todos mis datos, pero en esa copia que ellos me mandan yo no me reconozco en la foto”, explicó.

Además, recibió un oficio presuntamente expedido en Playa Vicente, Veracruz, en el que se hacía constar que vivía en ese municipio, algo que el comediante negó.

Los registros corresponden a un remolque dado de alta en 2021 y una camioneta Chevrolet registrada en 2022. Ambos vehículos generaron adeudos fiscales por 5 años y ascienden a más de 11 mil pesos, situación que, según Carranza, afectó su historial crediticio.

Como parte del procedimiento para aclarar la situación, le solicitaron trasladarse a Veracruz para presentar una solicitud ante el secretario de Finanzas de Veracruz. Sin embargo, el comediante manifestó su preocupación por tener que acudir personalmente, pues teme que los vehículos pudieran estar relacionados con algún hecho ilícito y que, por aparecer registrados a su nombre, pudiera enfrentar otro tipo de problemas legales.

Por estos hechos, la Fiscalía de Veracruz abrió una investigación por posibles irregularidades en los trámites.

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#EXCLUSIVA Javier Carranza "El Costeño" fue fichado en el Buró de Crédito luego de que utilizaran una credencial que perdió para sacar dos autos a su nombre. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/aJ6HMpml1j — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 12, 2026

¿Qué respondió ‘El Costeño’ ante el robo de identidad que sufrió?

Ante esta situación, ‘El Costeño’ manifestó su indignación y preocupación por el uso indebido de sus datos personales. El comediante aseguró que no ha comprado los vehículos que aparecen registrados a su nombre y cuestionó cómo fue posible que se realizaran trámites oficiales con una identificación cuya fotografía ni siquiera le corresponde.

En otra entrevista para el programa ‘La saga’, reconoció que suele contratar gestores para que realicen algunos trámites en su nombre. Sin embargo, ahora esto le genera preocupación, pues desconoce si alguno de ellos pudo haber tenido acceso a la identificación que daba por extraviada y que fue utilizada para registrar los vehículos.

“Yo tengo gestores. Yo y mucha gente ocupamos gestores para que nos hagan algún trámite; y eso ya me empieza a preocupar porque, ¿a dónde van a parar nuestros datos personales?” Javier Carranza, ‘El Costeño’

A través de sus redes sociales, el humorista también hizo pública su denuncia para explicar con mayor detalle el calvario que está atravesando. Además, expresó su inconformidad ante los procedimientos que las autoridades le han solicitado para aclarar la situación y deslindarse de los adeudos que le atribuyen.

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Javier Carranza, ‘El Costeño’, preocupado por el uso de sus datos personales

¿'El Costeño’ tiene problemas económicos? Denuncia cobros excesivos en sus propiedades

El problema con los vehículos registrados a su nombre no es el único que enfrenta el comediante, pues también denunció que está recibiendo cobros excesivos por algunos servicios en sus propiedades.

En una de sus declaraciones, explicó que tiene un departamento en Acapulco por el que le están cobrando cantidades elevadas de agua, pese a que, según aseguró, no lo utiliza desde que lo compró. Incluso, señaló que sus recibos son más altos que los de algunos vecinos que sí habitan en sus departamentos.

Javier Carranza, ‘El costeño’ / Archivo TVNotas

Asimismo, manifestó su inconformidad por un supuesto adeudo de energía eléctrica en otra de sus propiedades, donde cuenta con paneles solares.

“Tengo un departamento que no ocupo en Acapulco, que no lo ocupo, de verdad no lo ocupo, desde que lo compré no lo ocupo. Y me llegaron unas cantidades estratosféricas de agua, de cobro de agua. Pago más yo que no ocupo el departamento que los vecinos que sí ocupan su departamento.” Javier Carranza, ‘el Costeño’

De esta manera, ‘El Costeño’ ha expuesto públicamente varias situaciones que, asegura, le han generado preocupación y molestias económicas.

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