Final de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: ¿Roberto Gómez Bolaños sufrió al dejar a Graciela por Florinda Meza?

Hace algunas horas, se estrenó el último capítulo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie que cuenta la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños. El final de temporada causó muchos comentarios divididos; algunos aplaudieron el desenlace de los personajes, mientras que otros creen que fue un final muy abrupto que trata de la separación de Chespirito de su primera esposa, Graciela Fernández, por su relación con Florinda Meza.

Sin importar la opinión que se tenga, la bioserie de ‘Chespirito’, creada por los hijos del hoy controversial comediante, ha dado mucho de qué hablar desde su arranque, principalmente por Florinda Meza, viuda de Gomez Bolaños, quien ha arremetido contra el proyecto en múltiples ocasiones.

Para evitar problemas legales, se decidió que Florinda fuera representada con el personaje de Margarita Ruiz, una mujer que, según la serie, es “controladora” y la causante de la ruptura entre Roberto y su primera esposa, Graciela Fernández.

Capítulo final de Chespirito: Sin querer queriendo

El episodio final de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: ¿De qué trata?

El capítulo 8 de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ muestra la crisis profesional y personal que vivió Roberto Gómez Bolaños por sus decisiones. En primer lugar, las tensiones con el elenco de ‘El Chavo del 8’ llegan a un punto máximo, principalmente con Marcos Barragán (Carlos Villagrán).

Y es que Marcos insiste en obtener los derechos de autor de su personaje ‘Quico’. Ante la negativa constante de ‘Chespirito’, renunció al proyecto y comenzó a trabajar en solitario.

Una de las escenas más emotivas fue la despedida de Ramón Valdés. A diferencia de Marcos, el actor culminó las cosas con Roberto de manera civilizada y en buenos términos, mostrando así que, pese a todo, siguieron siendo grandes amigos.

En cuanto al ámbito personal, Graciela y Roberto prometieron intentar reparar la relación entre ellos, dejando de lado la traición de este último con Margarita Ruiz. Sin embargo, terminan separándose definitivamente después de que Graciela encontrara una prenda íntima de mujer entre las cosas de él.

Pese a que el comediante se disculpa y le suplica otra oportunidad, la madre de sus hijos le dice que ya está “agotada” de toda esta situación, marcando así el final de casi 23 años de matrimonio.

Capítulo final de Chespirito: Sin querer queriendo

¿Cómo fue cuando Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ dejó a su esposa, Graciela Fernández, por Florinda Meza?

El final del último episodio de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ deja ver que Roberto Gómez Bolaños estaba muy dolido por el rechazo de Graciela Fernández, por lo que va en busca del consuelo de Margarita Ruiz.

Esta última le ofrece su apoyo, lo que da comienzo a su polémico romance, el cual duró hasta el fallecimiento del cómico, suscitado en 2014.

Para cerrar, se muestra una serie de imágenes reales de Roberto Gómez Bolaños, intercaladas con algunas fotos del detrás de cámaras del proyecto. Todo esto, mientras suena de fondo el tema ‘Qué bonita vecindad’.

Hubo muchas reacciones diversas ante el final de temporada. Algunos consideraron que el triángulo amoroso entre Roberto, Margarita (Florinda) y Graciela se abordó de manera acelerada, mientras que otros simplemente calificaron al proyecto como “magistral”.

Capítulo final de Chespirito: Sin querer queriendo

¿Habrá una segunda temporada de la bioserie de HBO Max ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Si bien HBO MAX, plataforma en la que se trasmite la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, no ha dicho nada sobre una segunda temporada, Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y productor del proyecto, confirmó que sí habrá una continuación.

Aunque no dio muchos detalles y admitió que apenas se estaba gestando, resaltó que ya se está trabajando para que la segunda temporada sea una realidad.

“Ya estamos haciendo ya la segunda temporada. No sé dónde o cómo, no me encargo de eso no sé dónde se vaya a transmitir no tengo ni idea, pero prefiero que me avisen nada más que va a pasar y otras cosas que tienen que ver”, manifestó.

