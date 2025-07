Florinda Meza rompe el silencio ¿Demandará a la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

La polémica volvió a tocar la puerta del legado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, luego de que trascendió que Florinda Meza, su viuda, demandaría a la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ que estrenó HBO Max.

Según algunos periodistas, el proceso legal que interpondría Florinda Meza en contra de la serie ya habría comenzado. En esta ocasión, será representada por un nuevo equipo de abogados, distinto al que encabeza Guillermo Pous.

Ahora, la intérprete de ‘Doña Florinda’ rompió el silencio y envió un comunicado en el que aclaró si es verdad que inició una demanda en contra de la producción de la serie protagonizada por Pablo Guerrero Cruz.

¿Qué dijo Ana María Alvarado sobre la demanda de Florinda Meza en contra de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

De acuerdo con Ana María Alvarado, una persona muy próxima a Florinda Meza le confió que ya trabajaría en la demanda en contra de la bioserie de ‘Chespirito’. Durante su intervención en el programa ‘Sale el sol’, la comunicadora compartió esta información.

“Ya está preparando una demanda. Lo sé ahora. No con Guillermo Pous, ya se fue a otro despacho. Eso me lo contaron fuentes muy buenas y está preparando una superdemanda”. Ana María Alvarado

Según reportes recientes, Meza no habría autorizado el uso de su imagen, nombre ni detalles de su relación con el comediante, los cuales, habría asegurado, han sido manipulados o presentados sin fidelidad a los hechos.

Aunque en un inicio se especuló que la actriz estaría involucrada en la producción, ahora se sabe que no solo fue excluida, sino que está dispuesta a defender su versión de la historia en los tribunales.

Florinda Meza responde si demandará a la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

En medio de todo el revuelo que han generado los capítulos de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Florinda Meza no ha dejado de defender su imagen en redes sociales.

Sin embargo, internautas continuaron con las críticas en su contra, no solo por lo presentado en la bioserie, sino también por las entrevistas que han revivido de la actriz y Roberto Gómez Bolaños, en las cuales internautas señalaron que ella hizo polémicas declaraciones que no la dejarían bien parada.

Ahora, Meza volvió a romper el silencio y desmintió la versión de la demanda que supuestamente llevaría a cabo por lo que se ha expuesto en la serie de HBO Max.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Florinda publicó un mensaje en el que puntualizó que no ha iniciado ninguna disputa legal en contra de la producción de la serie:

“No he interpuesto ninguna demanda… La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro… Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas” Florinda Meza

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra… En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos”, agregó.

Finalmente, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, destacó que en el momento en que tome una decisión será informada por ella misma.

Por su parte, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, no se ha pronunciado con respecto a las últimas declaraciones de Florinda Meza.

