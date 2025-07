Tras polémica por bioserie de Chespirito, Pablo Cruz su protagonista manda un mensaje a Florinda Meza

En los últimos meses, una serie ha revivido una época dorada de la televisión mexicana y ha reabierto debates que parecían ya saldados. Se trata de Chespirito: sin querer queriendo, la bioserie de HBO Max que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, uno de los creadores más influyentes del entretenimiento latinoamericano. A través de una narrativa que mezcla hechos reales con recursos de ficción, la producción ha logrado atraer tanto a nuevas audiencias como a generaciones enteras que crecieron viendo el Chavo del 8, el Chapulín Colorado y otros personajes icónicos del universo chespiritense.

Lo interesante es que no sólo el público ha reaccionado. Personas cercanas a Gómez Bolaños, algunas a favor, otras en desacuerdo, han alzado la voz en torno al retrato que la serie propone. Una de ellas es Florinda Meza, actriz, escritora, y viuda del comediante. Aunque no ha participado activamente en la producción, su presencia ha sido constante en el debate. Y recientemente, una de las figuras principales del elenco le dedicó unas palabras que no pasaron desapercibidas: Pablo Cruz Guerrero, quien interpreta al propio Chespirito, le agradeció por estar atenta al proyecto.

Te puede interesar: ‘Chespirito: Sin querer queriendo': ¿Qué pasó en el capítulo 6 de la serie? Reconocimiento y principio del fin

¿Quién es quién en la bioserie ‘Chespirito Sin querer queriendo’? / Max

¿Qué dijo Pablo Cruz Guerrero sobre Florinda Meza y su relación con la serie de Chespirito?

Durante una entrevista con un medio de circulación nacional, Pablo Cruz Guerrero, actor principal en la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo” habló abiertamente sobre la recepción que ha tenido el programa tanto en el público como entre quienes conocieron de cerca a Roberto Gómez Bolaños. Uno de los temas inevitables fue la controversia alrededor de las declaraciones de la actriz Florinda Meza, cuya representación en pantalla ha generado controversia. Sin embargo, lejos de evitar el tema, el actor reconoció su importancia:

“No la conozco. No tengo el gusto, pero he escuchado que ve la serie, que está enterada y eso es otra razón para agradecer que estamos dejando algo ahí que comentar”. Pablo Cruz Guerrero

El actor dejó claro que, aunque no hay contacto directo con Meza, su presencia en la narrativa es ineludible:

“Sabemos el contexto de quién representa a quién en la historia de “Chespirito: sin querer queriendo”. Yo cada semana veo que estas personas -que bien merecido tienen el foco- fueron creadoras de la historia que nos inspiró para contar este cuento”. Pablo Cruz Guerrero

Para Cruz, el objetivo nunca fue replicar a los personajes reales de manera literal, sino honrar el legado colectivo de una producción que marcó a millones:

“Eso es meritorio para todo aquel que haya sido creador y creadora, incluyendo a Florinda Meza”, enfatizó.

Te puede interesar: Fans en Brasil explotan contra la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ y piden respeto al “Chavo”

Florinda Meza / Redes sociales

¿Florinda Meza está de acuerdo con cómo la retrataron en la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Desde el estreno de la serie, Florinda Meza ha utilizado sus redes sociales para expresar su punto de vista sobre algunos pasajes que considera inexactos. Aunque no ha emitido un comunicado oficial, sí ha lanzado varias indirectas que dejan ver su descontento. En publicaciones recientes ha compartido fotografías inéditas del elenco original, curiosamente sin incluir a María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ ni a Carlos Villagrán ‘Quico’, lo que también generó conversación entre los fans.

Además, Meza ha insistido en que muchas de las escenas dramatizadas no se apegan a la realidad que ella vivió al lado de Gómez Bolaños. “Constantemente se ve obligada a corregir la narrativa”, han citado medios nacionales sobre sus declaraciones en Instagram.

Sin embargo, también es cierto que ha permanecido al tanto de cada episodio y no ha negado el impacto cultural que el proyecto ha provocado. En este sentido, el agradecimiento de Pablo Cruz cobra relevancia: más allá de estar de acuerdo o no, Meza sigue siendo una pieza clave en la historia de Chespirito.

Te puede interesar: ¿Florinda Meza cuidaba o maltrataba a ‘Chespirito’? Redes reviven otro video que la deja en evidencia | VIDEO

Florinda Meza responde a comentario de haters / Especial

¿Cómo ha cambiado la imagen de Chespirito y Florinda Meza tras el estreno de la bioserie en HBO Max?

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ no sólo ha sido un éxito de audiencia, sino que también ha desatado una revisión profunda del legado de Roberto Gómez Bolaños. A través de una narrativa más íntima, la serie explora las luces y sombras de una figura compleja, que revolucionó la comedia familiar en México y América Latina.

El enfoque del guion, según ha explicado el propio Pablo Cruz, no fue contar una verdad absoluta, sino construir una interpretación sensible de lo que significó Gómez Bolaños en la cultura popular. Este enfoque, sin embargo, ha incomodado a algunos familiares y colaboradores del comediante. Incluso Roberto Gómez Fernández, hijo del actor y productor de esta serie, mencionó que la representación de la relación extramarital entre Chespirito y Florinda causó “mucha discusión” en su familia.

A pesar de ello, la serie ha conseguido algo inusual: poner en el centro del debate el papel que jugaron todos los involucrados, no sólo el protagonista, en la creación de uno de los programas más emblemáticos de la televisión hispana.

En palabras de Cruz:

“Nadie ha dudado de la pasión, entrega, profesionalismo que se dejó de cientos de personas en esta serie (…) Repito: No estamos hablando de las personas originales. Son punto de inspiración”. Pablo Cruz Guerrero

Te puede interesar: Cuando Facundo hizo enojar a Maradona sobre la muerte de Chespirito, así reaccionó| VIDEO