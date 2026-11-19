Luis de Llano sigue recibiendo golpes legales tras su polémica con Sasha Sokol. Luego de que el productor compartiera una “disculpa pública”, un juzgado tomó una fuerte determinación hace unos minutos. El productor podría ser arrestado.

Polémica entre Luis de Llano y Sasha Sokol / Redes sociales

Juzgado orden arresto a Luis de Llano por polémica con Sasha Sokol

El equipo legal de Sasha Sokol explicó, mediante un comunicado, que el martes 17 de noviembre de 2026, el órgano judicial responsable dio a conocer nuevas decisiones judiciales en contra de Luis de Llano.

Según la publicación, el juzgado rechazó el video de disculpas públicas que De Llano compartió hace unas semanas, al considerar que no cumple con los parámetros establecidos en el fallo.

Los abogados de Sokol subrayaron que la decisión aclara un punto fundamental: no es la intérprete quien rechaza la disculpa, sino el propio juzgado el que determina que el productor de Timbiriche incumplió lo ordenado.

Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia. Equipo legal de Sasha Sokol

Con ello, el caso suma un nuevo capítulo en el proceso por el que la SCJN ordenó a De Llano ofrecer una disculpa pública a la cantante.

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Luis de Llano pidió disculpa a Sasha Sokol / Redes sociales

¿Qué pasará con la disculpa publicada por Luis de Llano?

La autoridad judicial ordenó a Luis de Llano eliminar el video difundido en YouTube y emitir la disculpa conforme a los términos precisos fijados en el fallo.

De acuerdo con los abogados de Sokol, el juzgado ya le exigió al productor cumplir con la sentencia en 13 oportunidades. Él, por su parte, ha entregado más de 30 escritos, apelaciones y amparos para tratar de cambiar la resolución o eludirla, pero ninguno de los recursos ya resueltos le ha dado la razón.

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