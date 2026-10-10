Mauricio Martínez estalla contra serie de Timbiriche por Sasha Sokol: “No todo vale por nostalgia”

La bioserie de Timbiriche apenas se estrenó y ya enfrenta fuertes críticas. Mauricio Martínez rompió el silencio para defender a Sasha Sokol y cuestionó que uno de los episodios más polémicos de su historia sea llevado a la pantalla. ¿Qué dijo?

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Luis de Llano lanza comunicado previo al estreno de la serie ‘Timbiriche. / Archivo TVnotas

¿Cuándo se estrenó la serie de Timbiriche y de qué trata?

La serie de Timbiriche llegó a la plataforma ViX el 9 de octubre de 2026. La producción está compuesta por ocho episodios y toma como inspiración el origen, ascenso a la fama y algunos de los momentos más importantes que vivió la emblemática agrupación juvenil durante la década de los 80. Los dos primeros capítulos fueron liberados el día del estreno, mientras que el resto se estrenará semanalmente.

Aunque la historia busca retratar el fenómeno musical que marcó a toda una generación, la producción ha estado envuelta en controversia desde antes de su lanzamiento. Los integrantes originales Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín se deslindaron públicamente del proyecto, asegurando que no participaron en su desarrollo, no fueron consultados sobre las historias narradas y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad. Esto ha generado un intenso debate entre los seguidores del grupo y la industria del entretenimiento.

La serie de Timbiriche se estrenará pronto / Redes sociales

¿Quiénes participan en la serie de Timbiriche ?



Macarena García (como Sasha Sokol)

(como Sasha Sokol) Sebastián Poza (como Benny Ibarra)

(como Benny Ibarra) Iker Solano (como Diego Schoening)

(como Diego Schoening) Luis de la Rosa (como Erik Rubín)

(como Erik Rubín) Michelle Pellicer (como Paulina Rubio)

(como Paulina Rubio) Sol Wainer (como Mariana Garza)

(como Mariana Garza) Jesusa Ochoa (como Alix Bauer)

(como Alix Bauer) Edu Maruri (como Eduardo Capetillo)

(como Eduardo Capetillo) Andrea Chaparro (como Edith Márquez)

(como Edith Márquez) Clara Dalmao (como Thalía)

(como Thalía) Osvaldo Benavides (como el productor Luis de Llano)

(como el productor Luis de Llano) Alberto Guerra (en personaje de la producción/trama)

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Timbiriche fue uno de los grupos mexicanos más famosos entre los años 80 y 90 / Mezcalent

¿Por qué Mauricio Martínez criticó la serie de Timbiriche y defendió a Sasha Sokol?

Mauricio Martínez compartió un contundente posicionamiento en el que cuestionó que una historia relacionada con abuso y desigualdad de poder sea utilizada como material de entretenimiento para una audiencia nostálgica.

“La nostalgia no justifica la revictimización. El espectáculo no está por encima de la verdad. Y el silencio, mucho menos”, escribió el actor en un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

El actor aseguró que la industria del entretenimiento debe ser más cuidadosa cuando decide adaptar hechos reales que involucran a víctimas de violencia o abuso. “La industria del entretenimiento no puede seguir convirtiendo el dolor de las víctimas en espectáculo”, afirmó Mauricio Martínez al referirse a la polémica que rodea a la producción.

Asimismo, sostuvo que “La historia de Sasha y Luis de Llano no es un recurso dramático ni una oportunidad de negocio”, al considerar que detrás del caso existe una persona que durante años ha luchado para ser escuchada y obtener justicia.

Martínez también advirtió que presentar ese episodio de la vida de Sasha Sokol como parte de una narrativa televisiva podría ignorar el impacto emocional que todavía tiene para la cantante.

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La industria del entretenimiento no puede seguir convirtiendo el dolor de las víctimas en espectáculo. Es profundamente preocupante que la audiencia, la nostalgia y el interés comercial se privilegien por encima de las personas. La historia de Sasha y Luis de Llano no es un recurso dramático ni una oportunidad de negocio. Detrás hay una mujer que ha luchado durante años para ser escuchada, defender su verdad y exigir respeto. Presentar su experiencia como entretenimiento ignora el impacto de exponer nuevamente su dolor y corre el riesgo de convertirla, una vez más, en objeto de consumo público. Lo digo también desde mi propia experiencia: la valentía de Sasha fue una de las razones que me impulsaron a romper el silencio y alzar la voz. Sé lo que cuesta hacerlo y enfrentarse a una industria que durante demasiado tiempo ha protegido a los poderosos y ha ignorado a las víctimas. Por eso la admiro y la respaldo plenamente. Hoy, Sasha merece respeto, acompañamiento y solidaridad, no una nueva exposición de su historia para alimentar la nostalgia o construir una narrativa comercial. También expreso mi apoyo absoluto a los integrantes originales de Timbiriche que decidieron deslindarse de esta serie. Su postura demuestra que existen principios por encima de cualquier contrato o interés comercial. La memoria de una generación no puede construirse sobre la revictimización de una mujer. Quienes formamos parte de esta industria debemos evaluar con seriedad los proyectos que aceptamos: leer los guiones, investigar el contexto, conocer a las personas involucradas y considerar las consecuencias de las historias que llevamos a la pantalla. Hablamos de personas reales, con familias, seres queridos, una historia propia y heridas que no tienen por qué reabrirse para satisfacer la curiosidad del público. La creación artística no puede desligarse de sus efectos, especialmente cuando aborda experiencias de abuso, violencia o desigualdad de poder. El talento no nos exime de tener conciencia. La libertad creativa no elimina nuestra responsabilidad humana. Y ningún éxito comercial está por encima de una persona. Cuestionar esta serie no es censurar: es exigir ética y sensibilidad. No todo lo legal es ético, no todo lo rentable es correcto y no todo lo que genera audiencia merece ser producido. La nostalgia no justifica la revictimización. El espectáculo no está por encima de la verdad. Y el silencio, mucho menos. — Mauricio Martínez (@martinezmau) October 10, 2026

¿Cómo inspiró Sasha Sokol a Mauricio Martínez a denunciar presuntos abusos?

En su pronunciamiento, Mauricio Martínez reveló que el testimonio de Sasha Sokol tuvo un impacto importante en su propia vida y en la decisión de denunciar públicamente presuntos abusos dentro de la industria del entretenimiento.

“La valentía de Sasha fue una de las razones que me impulsaron a romper el silencio y alzar la voz”, escribió el intérprete, quien en 2022 hizo pública una denuncia contra el productor Antonio “Toño” Berumen.

El actor señaló que conoce de primera mano lo difícil que puede ser enfrentar a figuras poderosas y recordó que durante mucho tiempo las víctimas fueron ignoradas dentro del medio artístico.

“Sé lo que cuesta hacerlo y enfrentarse a una industria que durante demasiado tiempo ha protegido a los poderosos y ha ignorado a las víctimas. Por eso la admiro y la respaldo plenamente”. Mauricio Martínez

Mauricio Martínez en 2022 hizo pública una denuncia contra el productor Antonio “Toño” Berumen.

¿Qué dijeron los integrantes de Timbiriche sobre la bioserie de ViX?

La controversia comenzó incluso antes del estreno de la producción. Seis integrantes originales de Timbiriche aclararon mediante un comunicado que no participaron en la realización de la serie ni fueron consultados sobre las historias que aparecen en pantalla.

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol señalaron: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

Los artistas también manifestaron su preocupación por la mezcla de elementos reales con situaciones ficticias que involucran a personas perfectamente identificables, situación que podría generar confusión entre el público.

Mauricio Martínez respaldó la postura de los exintegrantes y celebró que decidieran priorizar sus principios. “Su postura demuestra que existen principios por encima de cualquier contrato o interés comercial”, sostuvo.

Comunicado de Timbiriche / Redes sociales

¿Sasha Sokol demandará a los responsables de la serie de Timbiriche?

La polémica podría escalar más allá de las redes sociales. De acuerdo con información difundida por personas cercanas a la cantante, Sasha Sokol y su equipo legal analizan si existen elementos para emprender acciones legales contra la plataforma y los responsables de la producción.

Una fuente cercana a la cantante indicó que primero revisarán cómo fue retratada la relación que mantuvo con Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, para determinar si existe una posible revictimización.

“La serie estará en el límite entre visibilizar un abuso y revictimizar”, indicó la fuente a TVNOTAS. Mientras tanto, el productor Pablo Cruz defendió el proyecto al asegurar que se trata de una ficción inspirada en hechos conocidos. “Nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción. Es nuestra interpretación de lo que pasó”, declaró.