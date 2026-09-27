¿Quién es quién en la serie de ‘Timbiriche’? Actores, estreno y todo lo que se sabe sobre el proyecto
A unas cuantas semanas del estreno de la serie ‘Timbiriche’, te contamos quién es quién, cuándo y dónde verla. Esto es lo que se sabe.
Sin duda alguna, ‘Timbiriche’ fue una de las agrupaciones mexicanas más importantes de la época de los 80 y 90. En los últimos años se ha visto en controversia, principalmente por el caso legal entre Luis de Llano, creador del concepto, y Sasha Sokol, una de las integrantes. Pese a esto, la banda sigue siendo recordada con mucho cariño.
Es por ello que los fans se alegraron cuando se dio a conocer que se haría una serie biográfica del grupo, la cual hablará de sus inicios y ascenso a la fama. Te contamos todo lo que debes saber de este proyecto.
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¿Quiénes son los exintegrantes del grupo ‘Timbiriche’?
‘Timbiriche’ se formó en 1981 como un grupo musical infantil. Fue creado por el productor musical Luis de Llano. La idea era replicar el éxito que tuvo la agrupación ‘Parchís’ en su momento. Para ello, juntaron a seis niños.
Con el paso de los años, sus integrantes fueron cambiando. Para la mayoría, estar en este proyecto fue su catapulta al mundo artístico y muchos de ellos actualmente son actores y cantantes. Sus elementos más reconocidos son:
- Sasha Sokol
- Mariana Garza
- Eduardo Capetillo
- Diego Schoening
- Benny Ibarra
- Thalía
- Paulina Rubio
- Biby Gaitán
- Jean Duverger
El grupo también tomó muchas pausas; pese a esto, su éxito sigue siendo palpable hoy en día. En su época de mayor popularidad, se hicieron cómics y ciertos artículos de la banda. Algunos integrantes hicieron un reencuentro en 2017.
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El estreno de la serie de Timbiriche, actores confirmados y dónde ver
La serie sobre ‘Timbiriche’ se transmitirá el 9 de octubre mediante la plataforma de VIX y contará con 8 episodios que tendrán una duración de 45 minutos aproximadamente. Hace poco, la plataforma mostró el primer avance del proyecto.
Estos son los actores confirmados para el proyecto y los papeles que personifican:
- Macarena García como Sasha Sokol
- Sebastián Poza como Benny Ibarra
- Luis de la Rosa como Erik Rubín
- Iker Solano como Diego Schoening
- Michelle Pellicer como Paulina Rubio
- Jesusa Ochoa como Alix Bauer
- Sol Wainer como Mariana Garza
- Clara Dalmao como Thalía
- Edu Maruri como Eduardo Capetillo
- Andrea Chaparro como Edith Márquez
- Osvaldo Benavides como Luis de Llano
- Alberto Guerra como Emilio “El Tigre” Azcárraga
¿La serie de ‘Timbiriche’ mostrará el abuso de Luis de Llano hacia Sasha Sokol?
Ya se sabe que los personajes de Sasha Sokol y Luis de Llano sí aparecerán en la serie de ‘Timbiriche’. No obstante, se desconoce si el proyecto abordará la controversial relación que tuvieron en la década de los 80.
Según lo dicho por el propio productor musical, ellos comenzaron un romance cuando ella tenía 14 y él 39. Dijo que duró unos seis meses y que se sintió devastado cuando todo terminó.
La versión de Sasha es distinta. Sostuvo que De Llano utilizó su “posición de poder” para manipularla y que realmente la interacción duró cuatro años. La cantante hasta lo demandó por “daño moral”, ya que, en su momento, él habló del tema en una entrevista con Yordi Rosado.
Sokol ganó la querella y un juez condenó a Luis a pedir una disculpa pública, así como a pagar una indemnización. Si bien él intentó meter un amparo, se le negó. Pese a esto, el productor se niega a cumplir la sentencia. Hace poco, fue a la cárcel por unas horas debido a su negativa.
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