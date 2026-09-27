¿Quién es quién en la serie de ‘Timbiriche’? Actores, estreno y todo lo que se sabe sobre el proyecto

Sin duda alguna, ‘Timbiriche’ fue una de las agrupaciones mexicanas más importantes de la época de los 80 y 90. En los últimos años se ha visto en controversia, principalmente por el caso legal entre Luis de Llano, creador del concepto, y Sasha Sokol, una de las integrantes. Pese a esto, la banda sigue siendo recordada con mucho cariño.

Es por ello que los fans se alegraron cuando se dio a conocer que se haría una serie biográfica del grupo, la cual hablará de sus inicios y ascenso a la fama. Te contamos todo lo que debes saber de este proyecto.

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Timbiriche fue uno de los grupos mexicanos más famosos entre los años 80 y 90 / Mezcalent

¿Quiénes son los exintegrantes del grupo ‘Timbiriche’?

‘Timbiriche’ se formó en 1981 como un grupo musical infantil. Fue creado por el productor musical Luis de Llano. La idea era replicar el éxito que tuvo la agrupación ‘Parchís’ en su momento. Para ello, juntaron a seis niños.

Con el paso de los años, sus integrantes fueron cambiando. Para la mayoría, estar en este proyecto fue su catapulta al mundo artístico y muchos de ellos actualmente son actores y cantantes. Sus elementos más reconocidos son:

Sasha Sokol

Mariana Garza

Eduardo Capetillo

Diego Schoening

Benny Ibarra

Thalía

Paulina Rubio

Biby Gaitán

Jean Duverger

El grupo también tomó muchas pausas; pese a esto, su éxito sigue siendo palpable hoy en día. En su época de mayor popularidad, se hicieron cómics y ciertos artículos de la banda. Algunos integrantes hicieron un reencuentro en 2017.

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La serie de Timbiriche se estrenará pronto / Redes sociales

El estreno de la serie de Timbiriche, actores confirmados y dónde ver

La serie sobre ‘Timbiriche’ se transmitirá el 9 de octubre mediante la plataforma de VIX y contará con 8 episodios que tendrán una duración de 45 minutos aproximadamente. Hace poco, la plataforma mostró el primer avance del proyecto.

VIX sobre la serie de Timbiriche “Timbiriche narra la historia de un grupo de adolescentes que, impulsados por su pasión por la música y su sueño de triunfar, experimentan la fama de maneras tan inesperadas como vertiginosas. A medida que el fenómeno crece, también lo hacen los desafíos de vivir bajo los reflectores, en una historia donde la amistad, las aspiraciones y las luchas personales se entrelazan con el nacimiento de una leyenda”.

Estos son los actores confirmados para el proyecto y los papeles que personifican:

Macarena García como Sasha Sokol

Sebastián Poza como Benny Ibarra

Luis de la Rosa como Erik Rubín

Iker Solano como Diego Schoening

Michelle Pellicer como Paulina Rubio

Jesusa Ochoa como Alix Bauer

Sol Wainer como Mariana Garza

Clara Dalmao como Thalía

Edu Maruri como Eduardo Capetillo

Andrea Chaparro como Edith Márquez

Osvaldo Benavides como Luis de Llano

Alberto Guerra como Emilio “El Tigre” Azcárraga

¿La serie de ‘Timbiriche’ mostrará el abuso de Luis de Llano hacia Sasha Sokol?

Ya se sabe que los personajes de Sasha Sokol y Luis de Llano sí aparecerán en la serie de ‘Timbiriche’. No obstante, se desconoce si el proyecto abordará la controversial relación que tuvieron en la década de los 80.

Según lo dicho por el propio productor musical, ellos comenzaron un romance cuando ella tenía 14 y él 39. Dijo que duró unos seis meses y que se sintió devastado cuando todo terminó.

La versión de Sasha es distinta. Sostuvo que De Llano utilizó su “posición de poder” para manipularla y que realmente la interacción duró cuatro años. La cantante hasta lo demandó por “daño moral”, ya que, en su momento, él habló del tema en una entrevista con Yordi Rosado.

Sokol ganó la querella y un juez condenó a Luis a pedir una disculpa pública, así como a pagar una indemnización. Si bien él intentó meter un amparo, se le negó. Pese a esto, el productor se niega a cumplir la sentencia. Hace poco, fue a la cárcel por unas horas debido a su negativa.

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