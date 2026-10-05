Previo al estreno de serie de Timbiriche, Sasha Sokol podría demandar por posible revictimización

Este 8 de octubre se estrena por ViX la serie de Timbiriche, donde se contará la vida de cada miembro de la agrupación y los claroscuros que vivieron en el grupo. En los adelantos que se han mostrado, se ve que abordará un tema delicado: La relación que sostuvo Luis de Llano con Sasha Sokol, cuando ella aún era menor de edad. Ante esto, nos enteramos por personas cercanas a la cantante que ella podría demandar por posible revictimización, daño moral y perspectiva de género.

Sasha Sokol y su relación con Luis de Llano en Timbiriche / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

¿Cuándo demandó Sasha Sokol a Luis de Llano?

Por años se habló de este tema, a raíz de la entrevista de Yordi Rosado a Luis de Llano en marzo de 2022, donde el productor y parte creativa de la agrupación compartió los pormenores de su relación con la cantante, cuando ella aún era menor de edad.

Tras dicha entrevista, Sasha, en julio de 2022, interpuso una demanda civil por daño moral y 1 año después un juez declaró culpable al productor.

Años más tarde, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia de forma definitiva y condenó al productor a pagar una indemnización económica (la cual, en palabras de la cantante, donaría a una fundación), a tomar un curso de prevención de abuso sexual, a abstenerse de volver a mencionar a Sasha y a ofrecer una disculpa pública, cosa que no ha ocurrido y que incluso llevó a Luis de Llano al ‘Torito’ por no cumplir.

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Luis de Llano en el “Torito” por incumplimiento / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

Sasha Sokol demandaría a creadores de la serie de Timbiriche

Aunque el tema se había tranquilizado, con los avances de la serie, por personas cercanas a Sasha ahora nos enteramos de que ella y su grupo de abogados estarán muy atentos a lo que se muestre en el programa,

sobre todo a cómo se contará su historia, su pasado y la narrativa que utilizarán.

Cabe mencionar que varios Timbiriches han alzado la voz para decir que ellos no tienen nada que ver con la producción, que es una serie hecha sin su permiso y que no saben qué verdades saldrán al descubierto.

En el caso de Sasha, nuestras fuentes comentaron: “Hasta donde entendemos, hace años sí hubo un acercamiento para que ellos mismos contaran la historia, pero después ya no se supo nada. A principios de este año se enteraron de que la serie estaba por concluir las filmaciones y que no los tomaron en cuenta. Ahora, ella quiere saber qué tanto pondrán (de su historia), para tomar cartas en el asunto”.

Agregaron: “La serie estará en el límite entre visibilizar un abuso y revictimizar. Por eso no han dicho nada ni han actuado en contra, ya que no saben qué va a pasar. Al final, en el tráiler se ve a quien posiblemente la interpretaría (Macarena García) abrazada a quien posiblemente interprete al productor (Osvaldo Benavides), junto con otra escena donde se ve a otro actor (Alberto Guerra) preguntándole si fue a cenar con Sasha, con una imagen de esos personajes abrazados. Entonces, se tendrá que analizar. Ella está pegada con su grupo de abogados, eso es un hecho”.

Comparten que lo que podría demandar es el uso de su nombre, que está registrado ante las autoridades, y que además es su nombre de pila. “Pero también, si se llega más lejos con su historia, sin su autorización, hablamos de cosas más graves, como una demanda por daño moral, por el derecho de la imagen y privacidad, perspectiva de género y muchas cosas más”.

Para finalizar, le cuestionamos cómo está de ánimos la cantante: “Trata de estar tranquila, sabe que estos días serán difíciles y que la buscarán por todos lados, pero, les repito, ella va a actuar hasta ver qué tanto pondrán. Eso sí, el apoyo y el amor de sus demás compañeros los tiene, están todos al pendiente de ella”.

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En 2022, Luis de Llano habló de su relación con Sasha Sokol / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

¿Qué se espera de la serie de Timbiriche?

Desde semanas atrás, la serie, producida por ViX y dirigida por Humberto Hinojosa, quien también dirigió la serie de Luis Miguel, ha mantenido expectante al público, que desea saber qué tanto pasará en esta producción, protagonizada por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Sol Wainter, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Clara Dalmao, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra.

Recordemos que Timbiriche surgió en 1981 para competir con Parchís, que venía de España con profundo éxito. Integrada primeramente por Benny Ibarra, Sasha Sokol, Mariana Garza, Paulina Rubio, Diego Schoening y Alix Bauer, y a la que 2 años después entró Erik Rubín, la banda vivió años de gloria y de triunfo, pese a sus constantes cambios de integrantes.

En los adelantos de la serie se muestra cómo se formó el grupo, sus primeros éxitos y los excesos en los que cayeron varios de sus miembros. Las preguntas en el aire y el público quiere saber cuáles fueron los secretos del éxito de la agrupación que marcó a toda una generación.

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Sasha Sokol y Luis de Llano en Timbiriche / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

¿Por qué podría demandar Sasha a los responsables de la serie?

Daño moral:



Según el código federal y las leyes, si se presenta el abuso que sufrió a los 14 años de una forma ya sea que cambie la historia de los hechos, minimice el delito o la revictimice, podría demandar por el derecho al honor, la reputación y la vida privada. Podría ser remunerada con cierta cantidad de dinero, y los creadores o quien resulte responsable deberían pedir una disculpa pública.

Perspectiva de género y derechos de la víctima:



Tras el fallo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se acordó que el abuso sexual infantil no prescribe, si la producción intenta romantizar o alterar la realidad judicialmente probada, se trataría de una falta. Las autoridades tendrían elementos de sobra para respaldar una acción legal o solicitar la suspensión de ciertos episodios donde se vulnera la historia.

Violación al derecho de imagen y privacidad:



Como los exTimbiriche, en repetidas ocasiones, han mencionado que esta serie no tiene su autorización, Sasha podría demandar por estos delitos, ya que no cedió ni autorizó los derechos de su vida para un lucro comercial, como lo es una serie para una plataforma de paga.

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Sasha Sokol tiene registrado su nombre artístico ante el IMPI / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

Timbiriche marcó una generación, y por más de 40 años la agrupación ha estado en el gusto del público

Surgida 1 año atrás en los salones del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, debutó en abril de 1981 con Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio En 1983 se integró Erik Rubín .

. En 1984, encabezaron la puesta en escena Vaselina , grabaron los clásicos de la película e hicieron una extensa gira por el interior de la República, además de tener sold outs en las funciones de la CDMX .

, grabaron los clásicos de la película e hicieron una extensa . En 1985 e iniciando su adolescencia, lanzan el disco Timbiriche, rock show , el último con la formación original. En septiembre de ese año salió Benny y entró Eduardo Capetillo.

, el último con la formación original. En septiembre de ese año salió Benny y entró Eduardo Capetillo. A finales de 1986, Sasha abandona el grupo y entra Thalía, para lanzar Timbiriche VII (1987) . Al año del lanzamiento, Mariana Garza sale y Edith Márquez ocupa su lugar.

. Al año del lanzamiento, Mariana Garza sale y Edith Márquez ocupa su lugar. Para abril de 1988 su disco doble Timbiriche VIII y IX llega a los primeros lugares de popularidad. En diciembre de ese año, sale Alix Bauer y entra Biby Gaytán.

Timbiriche una agrupación histórica / Archivo TVNotas, redes sociales: @vix, YouTube Ventaneando e internet

En agosto de 1989 Thalía y Eduardo Capetillo son reemplazados por Patty Tanús y Claudio Bermúdez. Graban el disco Timbiriche X .

La última etapa va de 1991 al 1994, con Diego Schoening y otros 6 nuevos integrantes.

En 1998 hacen el primer reencuentro los 7 integrantes originales. En 2007 se vuelven a reunir, aunque ya no participó Paulina Rubio.

En abril de 2017, se vuelven a juntar Sasha, Benny, Diego, Mariana, Erik y Alix para celebrar los 35 años de la agrupación.

Se calcula que a lo largo de los años han vendido más de 11 millones de discos.

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