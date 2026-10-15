¿La actriz Edith Kleiman pudo ir a la cárcel? Reviven que, tras muerte de su pareja, fue acusada de descuidarlo

La actriz y figura de telenovelas, Edith Kleiman, pudo vivir un desenlace más trágico aún, luego de que se reviviera que la intérprete de Muchachitas habría tenido en condiciones deplorables a su esposo, el también actor, Miguel Palmer. ¿Por qué no llegó a la cárcel?

Actriz de Muchachitas perdió a su marido y ahora temen por su vida / Univisión y canva

¿De qué acusaron a la actriz Edith Kleiman?

El primer actor Miguel Palmer murió en 2021 a causa de un paro cardiorrespiratorio, pero su fallecimiento estuvo rodeado de polémica, pues seis meses antes su hija lo había denunciado por omisión de auxilio o de cuidado, al acusar a Kleiman de mantenerlo en mal estado físico.

Valeria, la hija del actor, declaró entonces que desde que su padre inició una relación con Kleiman, el vínculo familiar se distanció:

Al percatarme de las condiciones en que se encontraba mi padre, llamé al 911 y el paramédico me dijo que llamara una ambulancia. En el hospital, el médico me dijo que mi padre había sufrido 2 infartos que no habían sido atendidos, por eso tenía parálisis en un brazo y una pierna. Traía desnutrición severa, 2 bacterias. Entró con anemia, deshidratación severa y septicemia, que es una infección en la sangre. Valeria, hija de Miguel Palmer

Estas acusaciones marcaron la imagen pública de la actriz. Según la propia vecina, tras lo que se dijo en aquellos años, muchas personas se alejaron de ella y le dieron la espalda.

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Valeria, hija de Miguel Palmer, asegura que descuidaron a su padre / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Abogado aseguró que la actriz Edith Kleiman pudo ir a la cárcel?

Tras la polémica derivada por las declaraciones de Valeria Palmer, hija del fallecido actor Miguel Palmer, se empezó a especular en 2021 sobre la posibilidad de que la actriz Edith Kleiman fuera a dar a la cárcel.

En una intervención hecha por el abogado Víctor Rivera en Sale el sol, se mencionó que Edith sí estaba en riesgo de sufrir consecuencias legales:

Si existiera la posibilidad y pudiéramos acreditar la responsabilidad de su pareja, pues estaría involucrada por un delito de tentativa en homicidio. (...) También se encuadra otro delito que se llama “violencia familiar”, que es un delito que desgraciadamente a los adultos mayores con frecuencia está sucediendo. Edith Kleiman

Además del descuido al que presuntamente estuvo sometido durante sus últimos días de vida, se especuló que también habría sido maltratado por Edith Kleiman.

A pesar de todos los esfuerzos legales, no hubo una resolución concreta en contra de Kleiman . Tampoco se sabe si Valeria desistió de las acusaciones, pero por ahora, el estado de salud de Edith es lo que ha preocupado.

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¿Es cierto que Edith Kleiman, pareja de Miguel Palmer, podría ser acusada de abuso tras la falta de cuidados del primer actor? Escucha al experto Víctor Rivera de @AbogadosCur junto a @anamaalvarado en #LaFamaYLaJusticia. https://t.co/LGmsVSZ5mI — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 13, 2021

¿Qué problemas de salud atravesaría la actriz Edith Kleiman?

La actriz Edith Kleiman, esposa del actor Miguel Palmer (hasta la muerte de él en 2021), atraviesa un momento complicado, según una fuente contó a TVNotas hace unos días.

El testimonio de una persona cercana a la actriz mostró preocupación por ella, ya que creen que está en un estado de depresión y supuesto abandono:

Ella vive sola en un departamento, en un edificio de la colonia Narvarte de la CDMX. La hemos escuchado cuando grita que necesita ayuda, pega a su puerta y empieza a aventar cosas a los autos estacionados. Además, que se asoma desde su balcón en un segundo piso, del cual se puede caer y matar. Fuente cercana a TVNotas

Los vecinos de Kleiman piden que pueda ser ayudada, ya que consideran que está en una situación vulnerable, aún cuando su hermano supuestamente se encarga de sus gastos:

Ellos consideran que se encuentra en una situación de abandono y quieren que actúe el Instituto para el Envejecimiento Digno, o que se le pueda llevar a La Casa del Actor, para que ahí la puedan cuidar y que no ocurra alguna tragedia. Vecina de Edith Kleiman

La defensa de Kleiman a la salud de Miguel Palmer en aquel momento, fue que ella aseguraba que el actor ya no quería vivir.

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