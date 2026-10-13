El 18 de octubre de 2021, Valeria Palmer, hija de Miguel Palmer, hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer una triste noticia, y es que después de varias semanas de encontrarse delicado de salud, el primer actor perdió la vida a los 79 años de edad.

Con un tierno mensaje que publicó en su cuenta oficial de Facebook, Valeria se despidió de su padre en el que además de expresar el gran amor que le tiene, reveló la hora exacta de su partida.

“Bye pá, encuentra tu luz. Yo me quedo en este plano con la inyección de amor que me dejas en el alma y en las entrañas. Y descasa el mejor padre del mundo”.

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Tras estas palabras, las redes sociales se llenaron de muestras de cariño hacía la familia del histrión, en los que además de lamentar su fallecimiento le dejaron pronta resignación a su familia.

Recordemos que fue el pasado mes de mayo cuando Valeria sacó a la luz el delicado estado de salud en el que se encontraba el actor, y señaló a la expareja de su padre, Edith Kleiman de haberlo sedado durante meses, además de tenerlo en completo abandono, lo que habría agravado la situación del actor. Hace tan solo unos días, don Miguel fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia y aunque la propia Valeria declaraba que saldrían adelante de esta, lamentablemente no pudo salir del hospital.

Hasta el momento las causas del deceso se desconocen, pero la partida del actor ha dejado un gran vacío en la televisión mexicana. Desde nuestras redacción nos unimos al dolor que embarga a sus seres queridos y les extendemos nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz.

