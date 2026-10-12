¡En peligro Edith Kleiman, ‘viuda’ de Miguel Palmer!: “Clama ayuda desde su balcón, se puede caer y matar”

En 2021 falleció el primer actor Miguel Palmer a causa de un paro cardiorrespiratorio, envuelto en la controversia, ya que 6 meses antes de su fallecimiento, su hija Valeria aseguró que tuvo que rescatarlo de la última pareja del histrión, la actriz Edith Kleiman, que supuestamente no le permitía verlo y lo tenía en un muy mal estado físico, tanto que puso una denuncia en su contra por el delito de omisión de auxilio o de cuidado.

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Edith Kleiman, ‘viuda’ de Miguel Palmer “clama ayuda desde su balcón”. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Edith Kleiman, expareja del fallecido actor Miguel Palmer?

Cinco años después, Edith Klein vive un terrible momento, ya que supuestamente sus facultades están afectadas y temen que pudiera hasta matarse, de acuerdo con lo que nos dijo una de sus vecinas, que prefirió mantenerse en el anonimato, pero que busca el bien de la actriz.

“Ella vive sola en un departamento, en un edificio de la colonia Narvarte de la CDMX. La hemos escuchado cuando grita que necesita ayuda, pega a su puerta y empieza a aventar cosas a los autos estacionados. Además, que se asoma desde su balcón en un segundo piso, del cual se puede caer y matar”.

“Ya no sabemos si cuando grita de verdad es porque alguna emergencia le está sucediendo o por la situación emocional que está viviendo, o es algo mínimo, como que se le olvida cómo abrir la puerta de su casa”.

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En 2021, Miguel Palmer falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Qué es lo que solicitan los vecinos de la actriz Edith Kleiman tras su estado actual?

Hace unos días, TVNotas asistió a su domicilio con el propósito de solicitarle una entrevista y en la plática que tuvimos con ella nos dimos cuenta de que, efectivamente, a veces perdía el hilo de lo que le preguntábamos, y por momentos se notaba rara y ausente. Eso sí, siempre fue sumamente amable y cálida”.

Los vecinos han pensado en tomar medidas para cuidar la integridad de Edith. “Primero, se pusieron en contacto con un hermano que tiene, pero este no radica en la CDMX y pues no ha podido estar al pendiente de ella como se necesita, aunque sí sé que se ocupa de sus gastos”.

Ante esta situación, que les alarma, los vecinos han pensado en otras medidas. “Ellos consideran que se encuentra en una situación de abandono y quieren que actúe el Instituto para el Envejecimiento Digno, o que se le pueda llevar a La Casa del Actor, para que ahí la puedan cuidar y que no ocurra alguna tragedia”.

Los vecinos dudan en acercársele. “Después de todo lo que se dijo que ella le hizo a don Miguel Palmer, la verdad es que muchos se le alejaron y le dieron la espalda. Yo no sé si sean ciertas todas las acusaciones que se le hicieron. Sé que algunos dirán que lo que ahora está pasando es el karma, pero uno no le desea el mal a nadie y considero que debemos tener caridad para ayudar a la señora Edith, que nunca se ha portado mal con nadie en la unidad habitacional donde vive”.

“Es urgente que se le ayude. No se puede posponer y que después haya algo que lamentar. A pesar de todo lo que se dijo, ella amaba profundamente a don Miguel Palmer y, con su partida, se quedó muy sola. Se le fue su otra mitad, lo extraña profundamente. Ninguna persona de la tercera edad merece estar en estas condiciones”, concluyó.

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Edith Kleiman fue atenta con TVNotas, pero no quiso dar entrevistas. / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Qué fue lo que declaró Valeria, hija de Miguel Palmer, sobre la actriz Edith Kleiman?

“Desde que mi padre inicia una relación de concubinato con ella, nuestro vínculo se vio un poco distante. Insistiendo en hablar con mi padre sin respuesta, acudí a su casa el 2 de abril a las 12:00 horas. Al percatarme de las condiciones en que se encontraba mi padre, llamé al 911 y el paramédico me dijo que llamara una ambulancia. En el hospital, el médico me dijo que mi padre había sufrido 2 infartos que no habían sido atendidos, por eso tenía parálisis en un brazo y una pierna. Traía desnutrición severa, 2 bacterias. Entró con anemia, deshidratación severa y septicemia, que es una infección en la sangre”.

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Valeria, hija de Miguel Palmer. / Fotos: Alejandro Isunza y Archivo TVNotas

¿Cómo fue la trayectoria artística de los actores Edith Kleiman y Miguel Palmer?

Edith Kleiman:



Participó en alrededor de 15 telenovelas, entre las que destacan: Dulce desafío (1988), Tres veces Sofía (1998) y Cuando seas mía (2001).

(1988), (1998) (2001). También realizó 10 películas, como Mister barrio (1992), Pueblo viejo (1993) y Doble secuestro (2003), entre otras.

(1992), (1993) (2003), entre otras. Actuó en varios episodios de los unitarios: Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Miguel Palmer:



Ángel Palomera Gonzali nació el 26 de octubre de 1942 en Villahermosa, Tabasco.

En 1970 debutó en la película Remolino de pasiones. Participó en más de 30 telenovelas. Bodas de odio (1983) fue uno de sus grandes éxitos, y también es muy recordado por Marimar (1994).

(1983) fue uno de sus grandes éxitos, y también es muy recordado por (1994). En 2014 hizo una participación especial en Señora Acero , para Telemundo.

, para Telemundo. En 2018 estuvo en la serie Sr. Ávila, de HBO. Fue su última aparición en televisión.

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