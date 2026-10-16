Querida famosa de luto por la muerte de su hijo de 4 años; el menor tenía un tumor inoperable

En medio del luto por la muerte de Germán Quintero, actor de ‘Pasión de Gavilanes’, una querida influencer da a conocer la pérdida de su hijo, quien apenas tenía cuatro años. Te contamos de quién se trata y qué sucedió con el menor.

No te pierdas: Muere periodista y conductora deportiva tras estar al frente de programas de la TV hispana: “Fue un ángel”

Influencer se viste de luto por la muerte de su hijo / Pixabay

¿Qué influencer anunció la muerte de su hijo de 4 años?

A través de redes sociales, la influencer Jennifer Burnham lanzó un comunicado anunciando la muerte de su hijo de 4 años. Mencionó que, en su momento, al menor le diagnosticaron un tumor en la cabeza. Desafortunadamente, no era operable.

Informó que el pequeño había perdido la vida el pasado 5 de octubre y le dedicó unas emotivas palabras de despedida, agradeciendo todas las muestras de apoyo por parte del público.

“Desde el momento en que naciste, siempre fuiste nuestro sueño hecho realidad. Tienes la carita más perfecta y angelical y la personalidad más dulce. Siempre eres amable con todos y siempre te gusta tener un coche en cada mano o una bolsa de ellos contigo adondequiera que vayas. Amas a tu familia, los coches, las galletas con chispas de chocolate, el karate y a todos tus amigos. Me recoges flores todos los días en nuestros paseos”. Jennifer Burnham

Y agregó: “Te extrañamos demasiado, pero sabemos que sigues con nosotros todos los días, cuidando desde el cielo a mamá, papá y tu hermanito. Te amamos siempre y para siempre”.

Por supuesto, la publicación de Jennifer se viralizó rápidamente y los internautas no han dudado en apoyarla. También le han deseado lo mejor en su luto. Se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

Lee: Hayden Panettiere: Filtran llamada al 911 en plena muerte de la actriz; su cuñado la intentaba salvar | AUDIO

Jennifer Burhham anuncia muerte de su bebé / Redes sociales

La muerte del hijo de la influencer Jennifer Buhham

Al principio, Jennifer Burham no quiso dar muchos detalles sobre la enfermedad y muerte de su hijo. No obstante, posteriormente habló un poco del tema y explicó que el menor había sido diagnosticado hace algunos meses con un tumor cerebral.

“En abril le diagnosticaron un tumor cerebral, lo cual fue realmente impactante para nosotros porque ni siquiera estaba entre las posibilidades de lo que podía suceder… descubrieron que tenía un glioma difuso de la línea media, que en el mundo de los tumores cerebrales es esencialmente el peor tipo de tumor que se puede tener porque está en el tronco encefálico y es inoperable e incurable”, indicó.

Si bien se hizo de todo para intentar salvarlo, la localización del tumor hacía muy complicado tratarlo u operarlo. Incluso recurrieron a tratamientos alternativos, sin éxito.

“Tenía que haber algo, así que comenzamos a hacer terapia de luz roja, oxígeno hiperbárico y baños de oxígeno. Fuimos a Europa dos veces este verano para realizar tratamientos de los que habíamos oído hablar… La parte desafortunada del tronco encefálico es que controla todas las funciones neurológicas, por lo que literalmente no se puede operar físicamente”, manifestó.

Finalmente, reiteró que hizo todo lo posible para salvar a su pequeño y que su recuerdo siempre vivirá en su corazón: “Me da consuelo como mamá al saber que ya no siente dolor. Eso no cambia el hecho de que mi corazón está roto y no sé cómo continuar viviendo día a día sin él, porque él es una parte enorme y completa de mi vida”, concluyó.

¿Quién es la influencer Jennifer Burnham?

Jennifer Burham es una creadora de contenido enfocada en moda, belleza y maternidad. Hace algunos años, se casó con Bryce Bruhham, con quien formó una linda familia junto a sus dos hijos. Solía usar sus redes sociales para compartir videos familiares, así de diversas colaboraciones con marcas.

Actualmente vive en Newport Beach, California, Estados Unidos. Es muy activa en Instagram, plataforma en la que tiene 103 mil seguidores.

Mira: Muere exactor infantil de series tras ser atacado por tigre en zoológico: Filtran VIDEO de sus últimos momentos