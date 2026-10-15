Hayden Panettiere: Filtran llamada al 911 en plena muerte de la actriz; su cuñado la intentaba salvar | AUDIO

Una llamada al 911 ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de la actriz, Hayden Panettiere, pues se escuchan los momentos en el que un familiar intentó salvarle la vida, luego de encontrarla en el suelo. ¡Estaba aterrado!

Departamento donde fue hallada sin vida la actriz Hayden Panettiere / NY Post y redes sociales

¿Cuándo y dónde murió la actriz de Malcolm el de enmedio, Hayden Panettier?

La actriz Hayden Panettiere fue hallada inconsciente y en paro cardiorrespiratorio el pasado 16 de agosto, dentro de una vivienda en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Poco después, se confirmó su fallecimiento a los 36 años. En una revisión preliminar, la autopsia no encontró lesiones traumáticas que explicaran el deceso, por lo que en ese momento no había señales de violencia física.

Días más tarde, la Administración para el Control de Drogas (DEA) se unió a las investigaciones, con el objetivo de rastrear el posible origen de los medicamentos y las sustancias que la actriz presuntamente habría ingerido.

Posteriormente, el 22 de septiembre, las autoridades determinaron que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, y clasificaron el fallecimiento como accidental.

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¿Cuándo y dónde murió Hayden Panettiere? / Redes sociales

Llamada al 911 revela los últimos momentos con vida de Hayden Panettiere

En una grabación que recién se filtró en redes sociales, se escucha a Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, quien mantenía una relación con la actriz Hayden Panettiere, pedir ayuda con evidente nerviosismo. Entre exclamaciones de angustia, le pregunta al operador si sabe hacer RCP:

Te voy a explicar cómo hacer RCP, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con las ventilaciones. Necesito que la coloques boca arriba, sobre una superficie plana, y retires cualquier cosa que tenga debajo de la cabeza. Operador del 911

Zach explicó que acababa de llegar al inmueble después de salir de la iglesia y que su hermano ya estaba allí. Según relató, Brian se despertó y encontró a Panettiere inconsciente.

Además, el operador de los servicios de emergencia le preguntó a Zach si la intérprete respiraba, pero su cuñado dijo que “le parecía que no”.

Esto coincide con el testimonio dado por el propio Zach en una posterior entrevista, revelando que se encuentra “desconsolado” y todavía en “shock” por la traumática escena que vivió.

Lee:

Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an accident caused by the toxic effects of multiple drugs, including fentanyl, officials said. — CBS News (@CBSNews) October 14, 2026

¿Cuáles son las películas y series de Hayden Panettiere más famosas?

Hayden Panettiere comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeña. Su debut fue en 1994, en la telenovela de ABC One ‘Life to live’, y con los años fue ganando un lugar en Hollywood.

Entre sus trabajos más destacados en cine y televisión figuran:

Cine



Duelo de titanes

Raising Helen

Soñando con la fama

Triunfos robados

Te quiero, Beth Cooper

Scream 4: Grita antes de morir

Custodia

Scream 6: La gloria es de ellos

Televisión



Una vida por delante

Luz de guía

Héroes

Nashville

Héroes renacidos

Ally McBeal

Malcolm el de en medio

La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales

La actriz era madre de una niña de 12 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, a quien presuntamente quería visitar.

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