Muere exactor infantil de series tras ser atacado por tigre en zoológico: Filtran VIDEO de sus últimos momentos

Muchos recuerdan el ataque de un león que sufrió una niña de dos años en pleno programa de la televisión mexicana hace algún tiempo. Ahora, otra persona fue atacada en un zoológico por un tigre, pero no corrió con la misma suerte.

Un estremecedor video se ha viralizado en redes sociales durante las últimas horas, en el que una persona entra al hogar de un tigre en pleno zoológico. Posteriormente, se confirmó que el hombre fue atacado por el animal, ocasionando su muerte. ¡Era un reconocido exactor infantil!

Exactor infantil muere por el ataque de un tigre / Canva

¿Qué exactor infantil murió tras el ataque de un tigre en zoológico?

En las últimas horas trascendió en redes sobre la muerte de un hombre, luego de invadir el hábitat de un tigre en un zoológico de del Reino Unidos.

Tiempo después, un video grabado por el exactor infantil, William Chapman, salió a la luz, mostrando que él había grabado de cerca al animal, apenas minutos antes del ataque en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, Inglaterra.

¿Por qué invadió el área del tigre siberiano? Te contamos lo que sabemos al momento.

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William Chapman, exactor infantil que murió / BBC

¿Cómo fue el ataque de un tigre en el que murió William Chapman?

De acuerdo con el Daily Mail, antes de saltar, William Chapman presuntamente pidió a una visitante que le tomara una fotografía con el tigre al fondo. Luego trepó la baranda, mientras una mujer intentaba sujetarlo, y cayó unos 3,6 metros al interior del recinto.

Según testigos, el tigre siberiano “Altai”, de 200 kilos, lo golpeó con sus patas y después lo mordió en el cuello. Chapman gritó varias veces que parara y le pidió al animal que dejara de “ ser travieso ”.

Los cuidadores supuestamente dispararon cinco veces una pistola acústica para ahuyentarlo, pero los intentos fracasaron. El hombre murió a causa de las graves heridas. Tras el incidente, el parque confirmó que “Altai” no será sacrificado.

Según algunos testimonios recuperados en redes sociales, señalan que Chapman, presuntamente, se encontraba como “evadido de la realidad”, y supusieron que podría haber ingerido algún tipo de sustancia.

Esta línea de investigación no ha sido confirmada , por lo que todo sigue en el terreno de la especulación. Te dejamos el VIDEO presuntamente grabado por Chapman.

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Tiger mauling victim FILMED calmly approaching the animal William Chapman shared his own video on Instagram minutes before his death as he walked up to a giant tiger moments before he was killed in a UK wildlife enclosure https://t.co/TMZInQxrkz — RT (@RT_com) October 13, 2026

¿Quién era William Chapman y en qué series participó?

Durante su infancia, William Chapman apareció en la película de comedia de ITV May contain nuts y encarnó a Edward Jenner en la serie de la BBC True stories.

Chapman se formó en la escuela de teatro Jackie Palmer Stage School, en High Wycombe, en Inglaterra.

Amigos, familiares y seguidores del actor se despidieron de Chapman, recordándolo no solo por su carrera en la actuación, si no también por su valor como persona.

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