Kimberly ‘La más preciosa’ hace impactante revelación “me congelaron todas mis cuentas”, ¿se quedó en la calle?

Definitivamente no han sido días fáciles para Kimberly ‘La más preciosa’, pues además de haber enfrentado la dolorosa muerte de su madre, ahora, ha hecho una impactante revelación que ha sorprendido a sus seguidores, y sí, tiene que ver con sus cuentas bancarias y un mal manejo de sus impuestos.

¿Qué le pasó a la integrante del clan de ‘las Perdidas’? Aquí te compartimos todos los detalles al respecto.

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Kimberly ‘la Más Preciosa’ habló del estado médico de su mamá / Redes sociales

¿Qué dijo Kimberly ‘La más preciosa’ de lo que está pasando con sus cuentas de banco?

Fue a través de una transmisión en vivo que la influencer reveló el complicado momento que está viviendo, no solo por la muerte de su madre, sino también porque según sus dichos, le congelaron sus cuentas.

Debido a que se trata de un tema fiscal, ‘la Perdida’ no puede hacer ningún movimiento en sus cuentas, por lo que se intuye que Kimberly está pasando un momento complicado a nivel financiero: “Y no sé que voy a hacer hermanas, de verdad, obviamente trabajando, pero también tengo mis cosas, tengo que sobresalir, me congelaron mis cuentas”, aseguró.

Kimberly ‘la Más Preciosa’ y su mamá / Redes sociales

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¿Qué dijo Kimberly ‘La más preciosa’ sobre recuperar sus cuentas de banco?

Al momento Kimberly no ha solicitado apoyo de ningún especialista en el tema fiscal, pues el experto al que contactó recientemente, según sus dichos, le está solicitando $600,000 pesos mexicanos para ayudarla a salir del bache financiero en el que se encuentra, dinero que tristemente no tiene disponible.

Como si no fuera suficiente, ‘la Perdida’ asegura que según lo que le han dicho personas allegadas, es muy probable que no pueda recuperar los recursos que tenía en sus cuentas.

“Y luego me dijeron que yo ya, que todo lo que yo tenía que ya el SAT se lo quedó, eso fue lo que me dijeron, y pues quieran o no, o sea, me quedé sin mi mamá, sin mi dinero, imagínense como me siento ahorita” Kimberly ‘La más preciosa’

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¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly ‘La más preciosa’?

Hace algunos días la influencer reveló que desafortunadamente su mamá había fallecido, una situación que sin duda la dejó desconsolada, y que se suma a lo ocurrido con sus cuentas bloqueadas. No obstante, Kimberly aseguró que sabe que su mamá estará para ayudarle con este bache en su vida.

“No sé si se pueda recuperar o no, pero sé que mi mamá y Dios me van a ayudar, trabajando también mucho, mucho trabajo”, dijo.

Tras la muerte de la mamá de Kimberly ‘La más preciosa’, sus amigas, entre ellas Wendy Guevara, le dieron su apoyo incondicional, sin embargo, un viaje inesperado de Guevara levantó comentarios en su contra.