Comparan a Karina Torres con Paola Suárez tras su llegada a ‘La mansión VIP’ ¿la reina del contenido?

Apenas han pasado unas horas desde que inició ‘La mansión VIP’, proyecto en el que participa Paola Suárez, influencer que ya ha dado de qué hablar tras su ‘pelea’ con Karely, misma que se está volviendo viral.

En redes sociales circulan un sinnúmero de clips de ‘la Patas’, lo que ha provocado que inevitablemente inicien las comparaciones entre ella y Karina Torres, quien hace unas semanas salió de ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿qué se está diciendo? Aquí te compartimos todos los detalles.

Karina Torres y Paola Suárez son grandes amigas / Redes sociales

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¿Qué están diciendo de la participación de Paola Suárez en ‘La mansión VIP’?

Tras unas horas encerrada en el reality de HotSpanish, Paola Suárez se ha posicionado como una de las favoritas, pues gracias a su humor espontáneo y ocurrencias, ha logrado que varios clips de ella se empiecen a viralizar en redes sociales.

Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando la influencer se metió al jacuzzi con el resto de sus compañeros, y se puso a bailar mientras todos le aplaudían. En redes sociales empezaron a echarle porras:

“Ella una verdadera mujer”, “el contenido que merecemos”, “Eso Paola, queremos show”, “Pos oye sale bien caro operarse como pa’ no lucir la inversión”, se puede leer en redes.

Paola Suárez podría ser la nueva habitante de La casa de los famosos / Instagram

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¿Paola Suárez es la del contenido? Así la comparan con Karina Torres

La participación de Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’ no fue lo que el público esperaba, pues para muchos fanáticos del reality ‘la Licenciada’ no logró destacar por su personalidad, y al contrario, muchos consideraron que se le vio apagada.

Por otro lado, Paola Suárez en ‘La mansión VIP’ ha logrado marcar el ritmo de la dinámica en el reality, generando contenido desde el primer momento, algo que los internautas han agradecido, y como era de esperarse, eso ha provocado que las comparaciones entre las amigas empiecen:



“Yo sentí a Karina como que su personalidad solo es un poquito mas seria”

“Por algo WENDY Y PAOLA SON LAS ORIGINALES”

“Ay no Paola incluso es más divertida que Wendy”

Lo que pasa que tanto Paola como Wendy son igual tanto en su vida diaria como en sus videos. Karina es una persona en videos y otra en su vida personal. Por eso pasó lo que pasó. #LaMansionVip #LamansionVIP2 — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) November 9, 2026

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¿Qué dijo Karina Torres de las comparaciones entre ella y Paola Suárez?

Desde el momento que se anunció la llegada de ‘la Patas’ al reality de HotSpanish, Karina Torres le dio su apoyo incondicional a su amiga: “recuerden que el que más apoyo tenga del fandom, va a ser el que puede ganar y ojalá que ‘la Patas’ gane, mis mejores deseos para Paola en este nuevo proyecto, ella lo sabe”.

Respecto a las comparaciones, hasta el momento ‘la Licenciada’ no ha dicho nada al respecto, no obstante, es muy probable esta sea una situación que ella ignore por completo. En el pasado Karina Torres también debió enfrentarse a las comparaciones con Wendy Guevara, ¿le molestó?