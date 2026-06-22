¡Paola Suárez pierde el control! Golpea a Salma y Wendy Guevara sale en defensa ¿Se acaban las Perdidas?

Lo que empezó como fiesta tras el triunfo de la Selección Mexicana terminó en escándalo: golpes, reclamos y un vaso que encendió la pelea entre Wendy Guevara, Paola Suárez y Salma. ¿Se tambalea la amistad de las Perdidas?

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¿Qué pasó entre Paola Suárez, Wendy Guevara y Salma durante la fiesta?

La pelea entre Paola Suárez, Wendy Guevara y Salma ocurrió luego de una salida nocturna para celebrar el triunfo de México. De acuerdo con las versiones compartidas por las involucradas, el grupo había comenzado a consumir bebidas alcohólicas desde horas antes y todo parecía transcurrir con normalidad.

Salma explicó que el ambiente era relajado y que incluso estaba compartiendo momentos de cariño con Paola Suárez antes de que la situación cambiara repentinamente. Según su relato, la influencer comenzó a mostrarse más agresiva conforme avanzó la noche.

“No voy a hablar mal de ella ni nada, hermanas, porque yo también me he ondeado en la peda, pero esta vez le tocó a ella”, comentó Salma.

La también creadora de contenido aseguró que recibió un golpe inesperado mientras convivían, algo que le provocó tristeza más que enojo.

La verdad, sí me dio mucho coraje. Más que coraje, me dio mucho sentimiento que me haya cacheteado, por decirlo así. O sea, de la nada. Sí me enojé y le dije cosas muy feas, porque sí me dio mucho coraje, pero también la cagó la Pata, hermanas. Y la caga muchas veces igual. Todos la cagamos en la peda. Entonces no me voy a enojar y no estoy enojada con la Pata. Se los juro, no estoy enojada. Sí me dio mucho sentimiento. Salma

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¿Por qué Paola Suárez golpeó a Salma y hasta le aventó un vaso?

La versión de Paola Suárez fue diferente. La integrante de las Perdidas aceptó que sí golpeó a Salma en el hombro, aunque aseguró que reaccionó después de escuchar un comentario que no le gustó.

Paola minimizó la agresión y explicó que, desde su perspectiva, el incidente no fue tan grave como terminó contándose en redes sociales.

“Es que hace un argüende también Salma, si nada más le metí un fregadazo en el hombro ni que le hubiera sacado el ojo o las tripas”, declaró.

La influencer también reveló que no tenía intención de contar públicamente la historia, pero decidió hacerlo cuando otras personas del círculo cercano comenzaron a compartir detalles del episodio.

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¿Wendy Guevara intentó golpear a Paola Suárez por defender a Salma?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Paola Suárez aseguró que Wendy Guevara reaccionó de manera inmediata al enterarse de lo ocurrido.

“Se paró (Wendy Guevara) y me quiso meter un trompón, yo me hice para atrás y me dio en el hombro”, contó.

La declaración sorprendió a miles de seguidores de las Perdidas, especialmente porque ambas han presumido durante años una amistad muy cercana tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Incluso, Paola lanzó una frase que rápidamente se viralizó por la intensidad de sus palabras:

“El día que salgamos tú y yo mal, Wendy, ahí sí ya se armó el pedo porque yo te conozco a ti y tú a mí y no somos dejadas”. Paola Suárez

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara tras la pelea de Paola Suárez con Salma?

Wendy Guevara decidió romper el silencio y dar su versión en una transmisión en vivo, donde aclaró que su intervención fue para defender a su familia.

“Fue porque después de que le pegó a Salma traía un vaso, se lo aventó y le cayó a mi cuñada en la cabeza por eso fui, porque defendí a mi cuñada”. Wendy Guevara

La influencer también dejó en claro que nadie es completamente víctima en esta historia, reconociendo que todas las involucradas estaban bajo los efectos del alcohol.

“Aquí nadie es la perra víctima porque todas somos bien mala copas, todas”. Wendy Guevara

Por su parte, Paola Suárez reconoció que sí lanzó el vaso, aunque aseguró que su intención era aventárselo a Salma y no a la familiar de Wendy. Posteriormente, incluso habría ofrecido disculpas por lo ocurrido.

A pesar de toda la controversia, Wendy Guevara, Paola Suárez y Salma coincidieron en algo: el problema no pasó a mayores. Las tres mantienen una relación cercana y consideran que este episodio forma parte de las diferencias que pueden surgir en cualquier amistad de muchos años.