¿Mariana arremete contra Karina Torres por supuesto robo del anillo? “Me encontré con este video”

Aunque ya han pasados varias semanas desde el final de ‘La casa de los famosos México 2026’, muchos detalles se han destapado entre los habitantes, y el último ha dado mucho de qué hablar pues tiene que ver con el supuesto robo de un anillo a Mariana.

Karina Torres ya ha respondido a las acusaciones, y ahora es Mariana la que reacciona a los dichos de ‘la Licenciada’, ¿la culpó directamente? Aquí te compartimos todos los detalles.

Mariana y la polémica con su anillo / Redes Sociales

Lee también: ¿Cancelan concierto de Mariana por baja venta de boletos? Esto se sabe luego de su triunfo en LCDLFM

¿Qué pasó con el supuesto robo del anillo de Mariana en ‘La casa de los famosos México’?

En su última visita al pódcast de Las Cristianni, la exOV7 habló sobre su experiencia en el reality de Televisa y además soltó una bomba que ha puesto a todos los finalistas en el ojo del huracán, pues supuestamente a Mariana se le desapareció un anillo.

“Un día antes (de la gran final), cuando me ponía bloqueador, me quitaba un anillo que traía toda la temporada, que me regaló Mauricio (mi novio), fue la manera de (decirme): ‘Estoy pensando en ti’, aunque no fuéramos novios en ese momento. Se me olvidó… regresé junto al lavabo y ya no estaba”, mencionó la ganadora de ‘La casa’.

En su relato además, aseguró que era casi imposible que se le hubiera caído y que ella pensaba que alguien lo había tomado. Según sus declaraciones, la producción del reality sigue buscando respuestas:

“No había forma de que se cayera. Siguen revisando cámaras, siguen revisando videos. Alguien se lo adjudicó” Mariana

Mariana y el robo de su anillo en LCDLFM / Redes Sociales

Lee también: ¡Mariana no ha recibido ni un peso de LCDLFM 2026! Destapa la razón por la que no ha cobrado el premio

¿Cómo reaccionaron los finalistas de ‘LCDLFM’ al robo del anillo de Mariana?

Según el relato de Mariana, el supuesto robo de su anillo habría ocurrido a horas de la final, por lo que los únicos habitantes que estaban en las instalaciones en aquel momento eran los finalistas, es decir, Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz y Karina Torres.

Aunque la historia de la exOV7 ya se ha hecho viral, ninguno de los finalistas ha reaccionado con declaraciones, a excepción de Karina Torres, quien en una transmisión en vivo tomó con mucho humor lo sucedido mientras Wendy Guevara de broma, le preguntaba qué había hecho con la joya de Mariana.



"¿Qué se compró Karina con el robo que le hizo a Mariana de su anillo?” , preguntó Wendy.

, preguntó Wendy. "¿Cuál anillo le robé yo a quién?” , respondió Karina.

, respondió Karina. “Dice Mariana que le robaron una joya en La casa de los famosos. Es la noticia del momento, y todos dicen que como tú estás bien tatuada, está entre tú y el Ese Pérez” , explicó Wendy.

, explicó Wendy. "¿A poco sí dijo que nosotros le habíamos robado?” , cuestionó Karina.

, cuestionó Karina. “No, no dijo que nadie. Pero dijo que sí se le perdió la joya. Y todos te echan la culpa a ti y al Ese Pérez, porque son los que se ven como más de barrio” , aseguró Wendy.

, aseguró Wendy. “Ahí hay cámaras, que chequen las cámaras, yo ni en cuenta, 75 cámaras, ¿para qué queremos un anillo viejo?”, concluyó Karina.

Karina Torres shows / Redes Sociales

Lee también: Karina Torres ¿decepcionada de Gema Garoa y Ese Pérez después de LCDLFM? “Hay comentarios que no te gustan”

¿Qué dijo Mariana de la respuesta de Karina Torres ante el supuesto robo de su anillo en ‘LCDLFM’?

Como era de esperarse el clip de Karina Torres y Wendy Guevara se hizo viral, por lo que obviamente llegó a oídos de Mariana quien de inmediato hizo un video en el que reaccionó a los dichos de ‘la Licenciada’, asegurando que las amaba y que le daba mucha risa:

“Me encontré con este video de Wendy y Kary, ya cuéntanos Kary, a ver. Ay, las amo, las amo. Les mando besos Wendy y Kary” Mariana

Finalmente Mariana aseguró que ella no había acusado de robo a nadie, y que le parecía bien que Karina y compañía tomaran la situación en broma: “los fandoms ya andan poniendo nombres y apellidos y yo no he culpado a nadie. Yo creo que se cayó [el anillo]”, finalizó.

Muchos esperan que la siguiente en declarar respecto a la historia del anillo sea Gema Garoa, quien en más de una ocasión ha asegurado que jamás sería amiga de Mariana, ¿se viene guerra de declaraciones?