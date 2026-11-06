¿Mariana peleará contra Marcela Mistral? Un descuido habría destapado la pelea más esperada de Ring Royale 2

Mariana está dispuesta a cambiar los escenarios por el cuadrilátero. La cantante y ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’ confirmó que participará en Ring Royale 2027, el evento de boxeo entre celebridades organizado por Poncho de Nigris. Sin embargo, soltó una revelación que llamó la atención. ¿Dijo quiénes serán las peleas estelares?

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Ring Royale / Redes sociales

¿Mariana peleará contra Marcela Mistral en Ring Royale 2027?

La participación de Mariana en Ring Royale 2027 ya no es un secreto. Durante el primer episodio del regreso de su pódcast ‘Sin filtros’, la exintegrante de OV7 conversó con Masad Altamimi y confirmó que también formará parte del espectáculo de boxeo.

En medio de la plática, Masad comentó que había estado revisando su agenda para organizar los compromisos relacionados con su pelea. Fue entonces cuando Mariana se sumó a la conversación y dejó clara su participación con una breve declaración: “Yo también voy a estar”. Acto seguido dio un nombre que hasta ahora se sabía que participaría, pero no quien sería su contrincante: la esposa de Poncho de Nigris, quien ya participó en la primera edición del espectáculo y ganó.

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Mariana ganadora de LCDLFM 2026 / Redes Sociales

¿Mariana destapa por error su pelea contra Marcela Mistral en Ring Royale 2027? Poncho de Nigris lo mantenía en secreto

Fue ahí donde Mariana aseguró que Gema habría rechazado la posibilidad de enfrentarse con ella en Ring Royale 2 y, entre bromas, comentó que era porque “le tenía miedo”. Cabe recordar que, tras su paso por La casa de los famosos México 2026, ambas quedaron marcadas por una evidente rivalidad que sigue dando de qué hablar.

Sin embargo, la cantante reconoció que quien realmente siente nervios ante el posible combate es ella, especialmente si termina enfrentando a Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris y una de las figuras más destacadas de la primera edición del evento.

“La que tiene miedo soy yo porque voy contra la esposa de Poncho, es buenísima” Mariana

Marcela Mistral / Redes sociales

La supuesta revelación no fue bien recibida por todos en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que esperaban que la identidad de la rival de Mariana se mantuviera en secreto hasta la presentación oficial de la cartelera, sobre todo porque la participación de Marcela fue una de las más comentadas e icónicas de la primera edición.

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha reaccionado a las declaraciones de Mariana ni ha confirmado oficialmente si Marcela Mistral será su próxima contrincante en Ring Royale 2.

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¿Qué es Ring Royale 2027 y quiénes participarán en el evento de Poncho de Nigris?

Ring Royale es un espectáculo de boxeo amateur que reúne a celebridades, influencers y figuras del entretenimiento en combates que combinan rivalidades mediáticas con preparación deportiva. El proyecto es impulsado por Poncho de Nigris, quien busca convertirlo en uno de los eventos más comentados de las redes sociales.

Para esta nueva edición se ha mencionado una temática inspirada en los guerreros griegos, además de la participación de distintas personalidades del espectáculo mexicano. Entre los nombres relacionados con el evento se encuentran:

