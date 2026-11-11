¿Mariana vivió momentos de terror? Avión en el que viajaba presenta falla y aterriza de emergencia

Luego de que Mariana fuera duramente criticada en redes sociales por supuestamente leer las letras de sus canciones durante un concierto, la cantante volvió a convertirse en noticia, pero ahora por un inesperado incidente aéreo cuando viajaba rumbo a Las Vegas para asistir a los Latin Grammy 2026. Lo que parecía un vuelo tranquilo terminó con un aterrizaje no programado que encendió las alarmas entre sus seguidores.

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Mariana / Redes Sociales

¿Mariana vivió momentos de angustia? Avión en el que viajaba aterriza de emergencia en Tijuana

Mariana encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que el avión en el que viajaba rumbo a Las Vegas presentó una falla técnica que obligó a modificar la ruta y realizar un aterrizaje de emergencia en Tijuana.

La cantante mexicana se dirigía a la ceremonia de los Latin Grammy 2026, evento al que acudió tras haber logrado que dos de sus canciones fueran consideradas dentro del proceso de selección de nominaciones. Durante una entrevista para Ventaneando, la exintegrante de OV7 relató que todo ocurrió mientras dormía durante el trayecto. Al despertar, descubrió que ya no se dirigían a Nevada.

“Me despierto y vamos a aterrizar en Tijuana, y yo ‘¿Cómo que en Tijuana?’”. Mariana

La artista explicó que fue en ese momento cuando la tripulación informó a los pasajeros sobre una falla técnica detectada en la aeronave.

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¿Qué falla sufrió el avión de Mariana? La cantante revela cómo vivió el aterrizaje de emergencia

Tras darse a conocer el incidente, surgieron dudas sobre la gravedad de la situación. Sin embargo, la propia Mariana dejó claro que, aunque se trató de una falla técnica, nunca existió una situación de peligro para los pasajeros.

La cantante subrayó que el personal actuó de manera correcta y que en ningún momento se registraron turbulencias o maniobras que generaran pánico dentro del avión: “Hubo alguna falla técnica que fue bien manejada, no fue un accidente, ni se sintió nada”.

La cantante detalló que todos los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave para completar el recorrido y llegar a su destino final: “Efectivamente nos aterrizaron en Tijuana, hubo un cambio de equipo y nos cambiaron a otro avión”.

Gracias a esta maniobra, Mariana pudo continuar su viaje y arribar a tiempo a Nevada para cumplir con los compromisos relacionados con los Latin Grammy 2026.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

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Además de hablar sobre el incidente aéreo, Mariana compartió la emoción que representó para ella formar parte del proceso de selección de los Latin Grammy. La artista reveló que sus temas “La pensión” y “Te vuelvo a elegir” fueron considerados por la Academia, aunque finalmente no lograron avanzar a la terna oficial de nominados.

“Tuve la suerte de que dos de mis temas fueron considerados para las nominaciones, pero ya no llegaron a la terna final”. Mariana

A pesar de ello, aseguró sentirse satisfecha por dar sus primeros pasos dentro de una de las premiaciones más importantes de la música latina: “Pero es mi primer pasito dentro de los Latin Grammys”.

La visita a Las Vegas se suma a otros compromisos internacionales que la cantante tiene programados en las próximas semanas. De hecho, recientemente anunció la reprogramación de su concierto en Guadalajara, originalmente previsto para noviembre. Según explicó en un comunicado, el cambio de fecha responde a compromisos relacionados con los Latin Grammy y su participación como jurado en la final de Miss Universo en Puerto Rico.