¿Karina Torres le robó el anillo a Mariana en LCDLFM 2026? la Perdida responde contundente: VIDEO

La ganadora de ‘La casa de los famosos México’ 2026 reveló que habría sido víctima del robo de un anillo dentro de la casa, lo que desató una nueva polémica y abrió la incógnita sobre quién pudo haberse quedado con la joya.

Al respecto, durante el reciente reencuentro de ‘las Perdidas’, Wendy Guevara y Karina Torres hablaron sobre la controversia y reaccionaron a la desaparición del anillo. ¿Confesaron que fue ‘la Licenciada’?

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Karina Torres y Wendy Guevara

¿Qué dijo Mariana sobre el anillo que desapareció en ‘La casa de los famosos México’?

Mariana reveló que sufrió la desaparición de un anillo con un gran valor sentimental para ella, pues se lo había regalado su pareja antes de ingresar a ‘La casa de los famosos México’.

Durante una entrevista para el programa ‘Las cristianni’, la cantante explicó que el incidente ocurrió un día antes de la final. Mientras se ponía bloqueador, se lo quitó y lo dejó dejó junto al lavabo, pero cuando regresó por él, ya no estaba.

“Un día antes (de la gran final), cuando me ponía bloqueador, me quitaba un anillo que traía toda la temporada, que me regaló Mauricio (mi novio), fue la manera de (decirme): ‘Estoy pensando en ti’, aunque no fuéramos novios en ese momento. Se me olvidó… regresé junto al lavabo y ya no estaba” Mariana

La cantante aseguró que no cree que el anillo haya desaparecido por accidente. Por ello, incluso pidió a la producción revisar las grabaciones para saber qué ocurrió.

“Alguien lo agarró, alguien lo agarró. Siguen revisando videos, yo pedí que se checaran”, dijo.

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Mariana / Redes Sociales

¿Mariana sospecha de los exparticipantes de ‘La casa de los famosos México’ por la desaparición de su anillo?

La exintegrante de OV7 no mencionó nombres ni hizo acusaciones directas contra alguien por la desaparición de su anillo.

Sin embargo, explicó que todo ocurrió un día antes de la gran final y, al asegurar que “alguien lo agarró”, el público comenzó a especular sobre quién de los finalistas pudo haberse quedado con la joya.

Incluso, varios internautas mencionaron los nombres de Gema Garoa y Ese Pérez, quienes tuvieron conflictos con Mariana en el reality. No obstante, estas versiones surgieron únicamente de las especulaciones del público, pues la cantante no señaló a ninguna persona en específico como responsable de la desaparición.

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Mariana / Redes Sociales

¿Karina Torres confesó haber robado el anillo de Mariana en La casa de los famosos México?

Durante una transmisión en vivo que realizaron ‘las Perdidas’ durante su reencuentro con Kimberly ‘la Más preciosa’, Wendy Guevara y Karina Torres hablaron sobre la polémica del anillo de Mariana.

Fiel a su estilo bromista, Wendy comentó que Karina daría sus primeras declaraciones después de haber robado el anillo de Mariana y hasta le preguntó qué se había comprado con el dinero que supuestamente había obtenido por él. Incluso, bromeó al decir que ella habría sido la responsable por su apariencia “de barrio”.

Karina reaccionó desconcertada, pues aseguró que desconocía el contexto del anillo. Después de que Wendy le explicó lo sucedido, negó haber tomado la joya y pidió que revisaran las cámaras para comprobar que ella no había sido.

"¿Qué se compró Karina con el robo que le hizo a Mariana de su anillo?” , comenzó Wendy.

, comenzó Wendy. "¿Cuál anillo le robé yo a quién?” , preguntó Karina.

, preguntó Karina. “Dice Mariana que le robaron una joya en La casa de los famosos. Es la noticia del momento, y todos dicen que como tú estás bien tatuada, está entre tú y el Ese Pérez” , explicó Wendy.

, explicó Wendy. "¿Apoco sí dijo que nosotros le habíamos robado?” , cuestionó Karina.

, cuestionó Karina. “No, no dijo que nadie. Pero dijo que sí se le perdió la joya. Y todos te echan la culpa a ti y al Ese Pérez, porque son los que se ven como más de barrio” , respondió Wendy.

, respondió Wendy. “Ahí hay cámaras, que chequen las cámaras, yo ni en cuenta, 75 cámaras, ¿para qué queremos un anillo viejo?”, concluyó Karina.

Sin embargo, todo ocurrió entre bromas y risas durante la transmisión, por lo que en ningún momento Karina Torres confesó haber robado el anillo de la cantante. Su reacción fue una respuesta a las bromas de sus compañeras y no una confirmación de las especulaciones.

Recientemente, también se habló de un distanciamiento entre Karina Torres y Gema Garoa, el cual fue desmentido por la actriz y confirmó que siguen en contacto y colaborando en nuevos proyectos.

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