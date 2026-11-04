Brianda Deyanara aclara polémica vs. Nicola Porcella; habla sobre el VIDEO que le envió “borracho”, ¿lo expuso?

¡Las cosas están que arden entre los exhabitantes de ‘La casa de los famosos México’! Y sí, nos referimos a la reciente polémica que protagonizaron Brianda Deyanara y Nicola Porcella quienes se mandaron una que otra indirecta, dejando a todos sorprendidos.

Luego del inesperado intercambio entre ambos, ha sido la influencer la que ha salido a dar la cara y aclarar lo sucedido, ¿cómo está la relación entre Brianda Deyanara y Nicola Porcella? Aquí te lo contamos.

Brianda Deyanara y Nicola Porcella se tiran indirectas en redes sociales / Redes sociales

Lee también: Brianda Deyanara responde sí esta saliendo con Masad y hace contundente revelación: “el que le echa ganas puede”

¿Por qué se estaban peleando Brianda Deyanara y Nicola Porcella?

Antes de que Brianda Deyanara entrara a ‘La casa de los famosos México 2026’, se sabía que Nicola Porcella ambos habrían tenido un acercamiento. Sin embargo, las especulaciones de que ya no habría nada entre ellos surgieron cuando la influencer inició un shippeo con Masad Altamimi en el del reality.

Las cosas escalaron de tal manera, que incluso después del final de la emisión Nicola ha lanzado muchas indirectas en contra de Brianda, siendo la última en su pódcast “Cómplices del desmadre”, en donde le preguntó a Gema Garoa, la invitada, si algún habitante le dada la sensación de que no había mostrado su verdadera cara.

Dicho comentario fue atribuido a Brianda Deyanara, quien también fue señalada por Caeli de “bully”: “Yo tengo la imagen de Brianda, por lo que le hizo a mi amiga, de que es la mala de la escuela, la bully, y la que trata mal, la que se cree muchísimo, la que se cree mucho más que otras mujeres”, dijo Caeli sobre Brianda.

Como era de esperarse, los rumores sobre los supuestos comentarios de Nicola le llegaron a Brianda, quien utilizó sus redes sociales para lanzar indirectas en contra del peruano:



“Ya supérame”

“Agradezcan que SIEMPRE he hablado bien y me he quedado callada, avisen que una más y hasta el video que me envió hace 4 días borracho sacó, déjenme tranquila”.

Nicola Porcella y Brianda Deyanara / Redes sociales

Lee también: Brianda Deyanara sube foto llorando ¿por polémica con Masad? internautas se la acaban: “Qué cringe”

¿Cómo está actualmente la relación de Brianda Deyanara y Nicola Porcella?

Luego de tantos dimes y diretes por parte de ambos, la influencer fue cuestionada por la prensa acerca de la polémica con Nicola y, para sorpresa de todos, Brianda aseguró que había hablado con el peruano y que sus declaraciones se debían al calor del momento, pero que afortunadamente todo estaba bien.

“Hubo un tema ahí de que se me ha estado mencionando constantemente en muchas entrevistas, en muchas cosas, pero mira, ya quedó aclarado, ya platicamos, realmente Nicola también es un amigo que yo tengo de hace mucho tiempo y creo que a veces se crean muchos conflictos, pero mira ya lo importante es que se hablen las cosas” Brianda Deyanara

🌟 #SHOW | Brianda Deyanara reaccionó a las especulaciones sobre su reciente publicación en X, donde escribió “Ya supérame”, y aclaró si el mensaje era una indirecta para Nicola. 👀🔥 ⏯️:Carim Harsanyi / ABC Noticias https://t.co/27J2c7nFfL — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) November 3, 2026

Lee también: ¿Yanet García ya confesó su amor por Brianda Deyanara? Se sincera y dice: “Las energías no mienten”

¿Nicola Porcella está celoso de Masad Altamimi por su cercanía con Brianda Deyanara?

Aunque en múltiples ocasiones Brianda y Nicola han sido relacionados e incluso se dijo que el peruano estaba celoso de la cercanía de la influencer con Masad Altamimi, el conductor de Hoy lo ha negado, asegurando que ambos solo comparten una linda amistad.

En entrevistas anteriores, el exhabitante de ‘LCDLFM’ dijo que esperaba que la joven encontrara el amor, pues se merecía ser feliz: “Ojalá encuentre el amor en la casa o afuera porque se lo merece, de verdad”.

Actualmente Nicola Porcella ha sido vinculado con exparticipante de ‘Garra vs. Veneno’, y con Gema Garoa, actriz a la que invitó a cenar en la última emisión de su pódcast, ¿por fin encontrará el amor?