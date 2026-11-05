Juan Pablo Medina, ¿estará en la próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’? Él responde: VIDEO

Mientras aún se habla de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ y sus polémicas, ya comienzan a surgir especulaciones sobre lo que podría traer la nueva edición del reality para el próximo año.

Se ha hablado de posibles cambios en la producción y en el equipo de conductores, pero uno de los temas que más curiosidad genera es quiénes serán los habitantes que competirán por el premio de cuatro millones de pesos.

Entre los nombres que han comenzado a sonar se encuentra el de Juan Pablo Medina, quien fue cuestionado sobre la posibilidad de encerrarse en la casa más famosa de México y convertirse en uno de sus próximos habitantes.

¿Qué respondió el actor?

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Juan Pablo Medina / Redes sociales

¿Juan Pablo Medina habló sobre una posible participación en ‘La casa de los famosos México’?

El actor Juan Pablo Medina asistió a los premios ‘Esquire man at his best’, donde tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación.

Durante la conversación, fue cuestionado sobre si consideraría la posibilidad de integrarse como habitante a una próxima edición de ‘La casa de los famosos México’. Su respuesta sorprendió, pues no descartó por completo esa oportunidad y aseguró que estaría dispuesto a considerarla.

Aunque aclaró que, en este momento de su vida, participar en el reality no es algo que tenga en mente ni que esté buscando, tampoco cerró la puerta a la posibilidad de aceptar una invitación si llegara a presentarse.

“Nunca hay que decir que no. En este momento no ha pasado ni pasa por mi cabeza, pero... No sé” Juan Pablo Medina

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📺 ¿Juan Pablo Medina podría entrar a La Casa de los Famosos México? El actor sorprendió al no descartar la posibilidad. “Nunca hay que decir que no”, confesó. 🎭 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/LbLBeRxgxU — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 5, 2026

¿Quién es Juan Pablo Medina y cuál es su trayectoria como actor?

Juan Pablo Medina es un actor mexicano que ha participado en diversas producciones de televisión, cine y teatro. Ganó popularidad por sus papeles en series como ‘Soy tu fan’ y ‘La casa de las flores’.

En julio de 2021, su vida cambió tras sufrir una trombosis que provocó complicaciones graves y afectó la circulación sanguínea en sus extremidades. Debido a la gravedad de su condición, los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha para salvarle la vida.

Tras un largo proceso de rehabilitación, el actor aprendió a utilizar una prótesis y logró retomar su carrera en la actuación.

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Juan Pablo Medina / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’?

De acuerdo con información difundida en redes sociales, presuntamente habría cambios en el equipo de producción del reality, pues se especuló que Andrea Rodríguez, uno de los primos Galindo, Miguel Ángel Fox y Lalo Suárez podrían asumir la producción, en sustitución de Rosa María Noguerón.

Por otra parte, también surgieron versiones sobre una posible edición con exparticipantes de distintas temporadas de ‘La casa de los famosos México’.

No obstante, Galilea Montijo aclaró posteriormente que la próxima entrega no será un ‘All Stars’, sino una edición normal con participantes nuevos y diferentes.

Hasta el momento, no hay información sobre lo que sería la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. Actualmente, aún se habla mucho de los conflictos que hubo en la edición más reciente, como la acusación de Mariana en la que alguien le habría robado un anillo en el reality.

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