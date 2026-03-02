Santa Fe Klan muestra su verdadera cara al tener impactante acción con empleada de limpieza en la UFC México

El nombre de Santa Fe Klan volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que se difundiera un video grabado durante una función de la UFC en México. En las imágenes, el rapero aparece mostrando su verdadera cara frente a una trabajadora de limpieza. ¿Qué pasó? Te contamos.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar llamó “don nadie” a Santa Fe Klan por rechazar colaboración?

Santa Fe Klan / Redes sociales

¿Qué hizo Santa Fe Klan en la UFC México que se volvió viral?

De acuerdo con lo mostrado en el video publicado por Yordi Rosado, todo ocurrió durante una función de la Ultimate Fighting Championship celebrada en México. Mientras disfrutaban de la pelea, el rapero derramó accidentalmente su bebida debajo de su asiento.

Tras el incidente, solicitaron apoyo del personal para limpiar la zona. Sin embargo, cuando la empleada de limpieza llegó con guantes y trapeador para realizar su trabajo, el propio cantante tomó los utensilios y comenzó a limpiar el área donde había caído el líquido.

En el clip se observa a Santa Fe Klan inclinándose para trapear con cuidado la sección afectada. Aunque no se aprecia con claridad lo que se dijo en ese momento, sí se alcanza a notar la sonrisa de la trabajadora mientras él realiza la limpieza.

Durante la grabación, Yordi Rosado reaccionó con expresiones de sorpresa y elogios hacia el cantante. Posteriormente, acompañó la publicación con un mensaje en el que describió la acción y destacó que el rapero ayudó a limpiar el “drink” que se le cayó debajo de su silla, en una noche que calificó como especial dentro de la #ufcmexico.

Te puede interesar: Santa Fe Klan revela sentirse triste y solo por no tener a nadie: “No tengo rumbo en mi vida”

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre el gesto de Santa Fe Klan?

Luego de que el video comenzara a circular, algunos usuarios cuestionaron si la acción ocurrió debido a la presencia de cámaras. Ante estos comentarios, Yordi Rosado respondió directamente desde su cuenta oficial.

El conductor aseguró que el cantante comenzó a limpiar antes de que él decidiera grabarlo. En su respuesta explicó que no tenía la cámara frente a él desde el inicio y que fue después de observar la escena cuando optó por registrarla en video.

La publicación incluyó el siguiente mensaje:

“Angelito de mi barrio, dulce compañía -alias- @santa_fe_klan_473 le ayuda a las personas de limpieza a trapear el drink que se le cayó abajo de su silla, tipazoooo!! Una noche en la #ufcmexico chingonsísima con amigos”. Yordi Rosado

Con estas palabras, el conductor describió lo sucedido y compartió el momento con sus seguidores, lo que impulsó que el clip se replicara en otras cuentas y plataformas.

Te puede interesar: Santa Fe Klan estrena romance y tiene polémico gesto con su nueva novia ¿Le copió a Maya Nazor?

¿Santa Fe Klan en peligro? / Redes sociales

¿Santa Fe Klan quiere volver con Maya Nazor?

Santa Fe Klan volvió a generar conversación en redes sociales tras revelar que le gustaría tener otro hijo con Maya Nazor, su ex pareja y madre de su hijo. La declaración ocurrió durante una charla en el pódcast de Gusgri, donde el cantante habló sobre su deseo de ampliar la familia, incluso si ya no mantiene una relación sentimental con ella.

Durante la entrevista, el intérprete expresó que le gustaría que sus futuros hijos fueran hermanos directos de su primogénito. En ese contexto, mencionó la posibilidad de recurrir a métodos médicos para lograrlo, incluyendo la inseminación artificial.

“Si ya no se pudo seguir ahí haciendo más familia con la Maya, pues hay que seguir buscándole (…) yo sí quiero tener una familia” Santa Fe Klan

También añadió que conserva cariño por ella y que la considera parte importante de su vida por ser la madre de su hijo. El artista fue más específico al referirse al tema médico:

“Que se hable, que sean todos de ella y aunque ya no tengamos relaciones… yo le doy mis… (inseminación). Para que sean hermanos de Luca al cien” Santa Fe Klan

Hasta el momento, Maya Nazor no ha emitido una postura pública sobre estas declaraciones.

Te puede interesar: Famosa bailarina de Santa Fe Klan suplica ayuda para cirugía urgente: ¿Cuál es su estado de salud?