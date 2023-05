Santa Fe Klan: Karely Ruiz echa más tiradera al pleito con Maya Nazor: “Gente aprovechada”

Karely Ruiz se “descosió” en un video en vivo y acusó a Maya Nazor de aprovechar la polémica para vender. Además, se lanzó en contra de quienes la criticaron por besar a Santa Fe Klan.

Luego de la reacción de Maya Nazor al beso entre Karely Ruiz a Santa Fe Klan, en el que asegura que se siente bien estando sola y cuidando a su bebé, quien no ha parado de lanzar tiradera es Karely Ruiz, a través de indirectas en sus redes sociales.

Y es que, la modelo de OF ha sido acusada por internautas de “no tener códigos” con sus amigas y de “traicionar” a Maya Nazor por haberse besado con el rapero en el ‘MacroFest, a lo que Karely Ruiz ha respondido de manera contundente que “ella no tiene amigas” y “ustedes y sus pin… códigos métanselos por donde…”

Mientras que Santa Fe Klan comentó, en su momento que, tanto él como la modelo de OF “se veían muy bien juntos”. Asimismo, Karely Ruiz no ha parado con su tiradera, no solo para los internautas que la critican, sino, para la propia Maya Nazor, a quien ha acusado de “aprovechar” la situación para “vender”.

Karely Ruiz sigue con su tiradera en contra de Maya Nazor, luego del beso a Santa Fe Klan / Facebook: @karelyruiz

Karely Ruiz sigue con su tiradera a Maya Nazor

Fue mediante una transmisión en vivo, que Karely Ruiz se descosió con sus seguidores y habló sin tapujos respecto de pleito entre Maya Nazor y ella por el beso a Santa Fe Klan, padre del hijo de Nazor.

Karely Ruiz admite que le gustó el beso con Santa Fe Klan / Instagram: @santa_fe_klan_473

Admitió que el beso con el rapero le había gustado y llamó “dolida” a la ex de Santa Fe Klan. Defendió su actitud al afirmar que ella se encuentra soltera, por lo que, puede hacer con su vida lo que ella decida, además, en una historia de Instagram llamó a “normalizar” los besos entre amigos.

La modelo de OF pide “normalizar” los besos entre amigos / Instagram: @karelyruiz

En su video en vivo acusó a Maya Nazor de “aprovechar” la situación para poder vender: “¿Tan dolida, hermana? ¿Tan dolida que sacas tus cosas para que se vendan?”, dijo la modelo de OF.

Y es que, en medio de la polémica entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan, Maya Nazor hizo una publicación en la que aparece promocionando unos bolsos de color blanco de su marca ‘Pleyada’.

“La gente aprovecha nomás, está pasando algo y aprovechan para sacar sus cosas para que se vendan”, dijo Karely a manera de indirecta.

Por otra parte, las tiraderas de Karely Ruiz no han parado y con comentarios como: “Tanto pe… por un beso”, acompañados de una imagen de una mujer que sostiene dólares, así como, el mensaje “Sí soy” seguido de una imagen de ella subiera de ‘body painting’ plateado y al lado una serpiente también plateada, la modelo encara las críticas luego de ser considerada como una “amiga traicionera” por el beso a Santa Fe Klan.