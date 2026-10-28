Ana Claudia Talancón sufrió abuso cuando era niña; lo descubrió a través de la terapia: “Cosas bloqueadas”

A lo largo de los años, muchas famosas se han sincerado sobre las experiencias de abuso que sufrieron en la infancia y/o adolescencia. A esta lista se une Ana Claudia Talancón, quien recientemente dijo haber descubierto todo esto en terapia. Te contamos qué dijo.

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Ana Claudia Talancón en entrevista con la prensa / Redes sociales

Ana Claudia Talancón cuenta su experiencia de abuso en la niñez

En una entrevista con la prensa, Ana Claudia Talancón contó que su niñez estuvo marcada tanto por experiencias “maravillosas” como malas. Y es que relató que vivió cosas que no eran aptas para una menor de edad.

Indicó que sus padres eran muy “jóvenes” y la “descuidaron” por “vivir sus vidas”. Aunque no quiso dar muchos detalles, señaló que pudo hablar de lo que le ocurrió hasta muchos años después, ya que, aparentemente, reprimió esos recuerdos.

Ana Claudia Talancón “Mis papás, por ser tan jóvenes y ellos estar viviendo sus propias vidas… me descuidaron un poquito en algún momento y me pasaron muchas cosas que no debían haber pasado. La primera vez que platiqué de estas cosas fue hasta grande, porque justo yo tenía estas cosas bloqueadas”.

Dijo que había comenzado a tomar terapia cuando decidió ser madre, pues no quería repetir los patrones de sus padres. Justo en este proceso, pudo “desbloquear todo”. Admitió que fue algo doloroso, pues todo le “llegó de golpe”.

“Me traumé por varios años. Sí estuve diez años donde me la pasé muy mal porque caí en el papel de la víctima de ‘¿Por qué me pasó todo esto?, ¿por qué no me cuidaron?, ¿por qué estas personas hicieron estas cosas?’. Fueron distintas clases de abuso físicos y psicológicos”, expresó.

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#LoVisteEnVentaneando Ana Claudia Talancón revela en exclusiva que gracias a la terapia descubrió que sufrió diversos tipos de abuso durante su niñez 🥺🕊️. Su proceso de sanación este mediodía. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/2p0VGywIxl — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 28, 2026

¿Cómo está Ana Claudia Talancón tras enterarse de los abusos que sufrió durante su infancia?

Ana Claudia Talancón resaltó que la terapia fue un gran apoyo para aceptar lo que le sucedió. Señaló que ahora ya está mucho mejor y les aconsejó a las mujeres que busquen ayuda profesional, en caso de que hayan pasado por una situación similar.

“Fue a través de muchísima terapia en donde comencé a procesarlo de otra forma y pude dar este paso hacia entender que no sirve de nada vivir en el dolor, en el trauma”, puntualizó.

Los fans no han dudado en solidarizarse con ella y aplaudir su fortaleza. Y es que la actriz ha pasado por amargos momentos a lo largo de su vida. Hace algunos años, Ana Claudia sufrió la pérdida de un bebé.

En una entrevista para TVNotas, la actriz indicó que esta experiencia nunca se supera por completo, pero que, con el tiempo, se aprende a vivir con ello.

“Creo que es algo que uno nunca logra atravesar por completo. Sin embargo, aprendes a vivir con eso. Tienes que plantearte tu bienestar. Por más que no tengas ganas de estar bien, tienes que plantearte salir adelante, porque si no te terminas muriendo y el dolor termina carcomiendo tu vida”, puntualizó.

Ana Claudia Talancón afirma que la terapia la ayudó / Mezcalent

¿Quién es Ana Claudia Talancón?

Ana Claudia Talancón es una actriz, cantante y conductora mexicana. Actualmente tiene 46 años y comenzó su carrera artística a finales de los años 90. No obstante, se dio a conocer internacionalmente al participar en la cinta ‘El crimen del padre Amaro’.

También ganó popularidad al protagonizar la serie ‘Soy tu fan’. A la famosa se le ha visto en otras producciones como:

Palabra de ladrón

De brutas, nada

Se llamaba Pedro Infante

El recluso

Accidente

Actualmente está soltera y no tiene hijos. En su momento, quiso adoptar junto a su expareja, Alejandro Lopart. Sin embargo, al final se separaron y este plan no se concretó.

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