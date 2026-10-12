Hugo Stiglitz es buscado por la ley, su víctima pide ¡la castración!
Karla Zapien denunció al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso. La actriz abrió su corazón y habló sobre este tema. Te contamos todo en TVNotas.
En una desgarradora y reveladora conversación, la actriz Karla Zapien denunció pública y penalmente al veterano actor y director Hugo Stiglitz, por el presunto delito de abuso sexual, cuando ella tenía tan sólo 17 años e iniciaba su carrera artística. Tras guardar silencio por más de 30 años por miedo, hoy, nos dice cómo va el proceso.
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La denuncia de la actriz Karla Zapien por presunto abuso contra actor y director Hugo Stiglitz
“La demanda se entabló el 9 de julio de 2026, hemos dado seguimiento, esto no va a parar hasta que termine. No me importa que sea director, actor famoso, pido que pise la cárcel. No busco venganza, sino justicia para esa Karlita de 17 años que no se pudo defender, y estoy diciendo la verdad”
“No me importa que Quentin Tarantino lo haya homenajeado (2009), que tenga un puesto y sea director, no lo exime de la ley. Ya lo están rastreando y últimamente dicen que no se le ve en entrevistas ni en eventos, pero, aunque se esconda debajo de las piedras, lo van a encontrar. Nadie me va a callar, estoy cansada de vivir todos estos años con miedo, con traumas”, manifestó.
Sobre de que lo están rastreando: “Lo están buscando para presentarlo ante las autoridades, tiene que dar la cara. No aparece porque sabe lo que me hizo, no está bien”.
Karla tiene miedo de que algo le suceda: “He recibido amenazas de que si yo vuelvo a decir algo ¡me van a desaparecer! En un país donde desaparecen a tantas personas por cosas mínimas, ¡imagínate en mi caso! Esto no me asusta, seguiré hasta las últimas consecuencias”.
“Estoy paranoica. Llego a casa y volteo, siento que me están siguiendo, pienso que tengo mi teléfono intervenido, parece que fui yo la que hizo mal. Les pido a todas las mujeres que han sido víctimas de esto que alcen la voz, busquen justicia, que no les dé pena”.
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¿Cómo fue el presunto abuso del actor y director Hugo Stiglitz a la actriz Karla Zapien?
- 1993: Trabajaron juntos en una película (Karla omitió el nombre). Los hechos de presunto abuso sexual se dieron al término de la filmación. Él supuestamente le pagó a Karla un boleto de avión para que viajara a CDMX para que le presentara a una mánager. La mamá de Karla estaba enterada del viaje.
- Después de que Karla conoció a la mánager, él la llevó a un hotel en donde, de acuerdo con su versión, el actor abusó de ella para después llevarla a cenar a casa de él donde estaba su esposa. Karla tenía 17 años y el actor 53.
- El actor le habría pedido no decir nada al respecto. Un secreto que fue guardado por más de 30 años.
- Cuando Sasha Sökol (2022) narró un caso similar, fue cuando Karla decidió alzar la voz y hacerlo público.
- Ese año Karla se lo contó a 2 personas: Su madre y su hijo, de 18 años.
Karla Zapien asegura que el actor y director Hugo Stiglitz ha abusado de otras mujeres
Asegura que hay más víctimas por parte de Stiglitz: “Me han escrito mujeres a mis redes sociales. Está involucrada una señora de 70 años, que fue vedete y actriz, y asegura haber sido acosada por él. Que se contacten conmigo o con mi abogado, Gerardo Rincón, estoy segura de que no soy la única”.
Sentencia: “Te diré algo que quizá se escuche muy fuerte y feo... En todo el mundo, o en México, si existieran leyes nuevas, además de la pena de muerte, mínimo que sufran vivos, quiero para estos depredadores ¡la castración!”.
Los miedos continúan: “Tengo pesadillas, tengo olores, recuerdos, todo esto me ha acompañado toda la vida”.
Sobre las terapias psicológicas: “Antes no las tomaba porque da pena hablar sobre lo que una persona te hizo con engaños. Esa voz que me decía: ‘No le digas nunca, nada a nadie’ me ha acompañado a diario, y la verdad, no quiero vivir así. Necesito que la vida, la ley y el karma hagan justicia a mí y a las víctimas y que paguen con lo peor que les podría suceder, que es ¡la castración!”, concluyó.
¿Qué dijo Gerardo Rincón, abogado de la actriz Karla Zapien, sobre la denuncia contra el actor y director Hugo Stiglitz?
“Está el informe donde se demuestra el trauma, afectación que tiene Karla. La familia de él dice que tienen contactos importantes. Karla teme por su vida, por su familia, la han querido amedrentar y no se va a permitir. No buscamos reparación económica, queremos que pague como marca la ley, con cárcel. Es algo delicado y se le está localizando para que sea presentado ante la autoridad”, concluyó.
¿Quién es la actriz Karla Zapien?
- Nació en Guadalajara, Jalisco.
- Empezó a estudiar teatro desde los 8 años en el Instituto Cultural Cabañas. Radica en México desde hace 13 años.
- Ha estudiado en CasaAzul, taller de cine Luis Mandoki, Fernando Piernas y el taller de stand up comedy Gon Curiel. Es socia de la ANDA.
- En televisión realizó: Pobre diabla, Preso número 1, Vuelve temprano, Mi exmarido tiene familia, Clínica X, Lo que callamos las mujeres, Como dice el dicho y Doctora Lucía, temporada 2.
- En cine, ha participado, entre otras, en las películas: La revolución y los artistas, Mariachi gringo, El quinto sol y La bulldog.
- Teatro: Cáncer del olvido, Mosca y araña y Costumbres.
¿Quién es el actor y director Hugo Stiglitz?
- Es actor, productor, guionista y director mexicano nacido en CDMX, el 28 de agosto de 1940.
- Reconocido como uno de los grandes galanes e íconos del cine nacional de los años 70.
- Estudió en la UNAM, donde fue compañero de clase del empresario Carlos Slim.
- El director René Cardona jr. le dio su primera oportunidad en la película Las fieras (1968).
- Alcanzó gran popularidad con la exitosa adaptación de Robinson Crusoe (1970).
- Se consolidó como símbolo de aventura, acción y masculinidad, junto a figuras como Jorge Rivero y Andrés Garcia. Su mayor éxito fue en la película Supervivientes de los Andes (1976).
- En los 80 y 90 se reinventó en el cine de horror y acción al lado de Valentín Trujillo y los hermanos Almada.
- El famoso director estadounidense Quentin Tarantino, admirado de su cine, bautizó con su nombre (Hugo Stiglitz) a un personaje de la película Inglourious basterds (2009).
- Su debut en la pantalla chica fue en 2011, en la novela Cielo Rojo, de TV Azteca.
- Participó en la película No se aceptan devoluciones (2013), con Eugenio Derbez.
- Ha recibido diversos homenajes por su larga trayectoria artística, incluido el Premio Nosferatu, en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges (España).
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