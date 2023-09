Actriz de Televisa acusa de supuesto abuso al actor Hugo Stiglitz

La actriz se hizo de valor para revelarlo después del testimonio de Sasha Sokol contra Luis de Llano, la serie de Gloria Trevi, “Ellas soy yo”, el pódcast de María Raquenel “En boca cerrada” y la denuncia de Karla Souza de hace años.

En los últimos años ha tomado fuerza el movimiento en el que las mujeres denuncian abusos que sufrieron en el pasado para impulsar a quienes lo viven en la actualidad a defenderse. En esta ocasión fue la actriz de Televisa, Karla Zapien, quien participó en la telenovela Mi marido tiene familia, quien acusó al actor Hugo Stiglitz de supuesto abuso.

A través del programa La esquina de las primicias en Bandamax, la actriz confesó que habría sido víctima de abuso sexual por parte del actor Hugo Stiglitz quien era su maestro cuando ella era menor de edad y él tenía 53 años.

“Mi caso fue cuando yo empecé en la actuación, conocí a Hugo a los 17 años en Guadalajara y me dijo que mi perfil era muy de cine. Trabajamos juntos. Hicimos como una familia… Era mi primer pie dentro de una película. Entonces me escogió a mí. Me dijo que mi cara era muy de cine. Los ojos expresivos, que yo era muy delgadita, que este tipo de cuerpos eran muy bonitos para la televisión y así”, contó diciendo también que en ese proyecto, el actor pudo conocer a su mamá y ganarse su confianza.

Según la actriz, cuando terminó la película en la que Hugo siempre estaba acompañado de su esposa, pudo establecer contacto con su mamá para solicitarle permiso para vincularla con una mánager: “Cuando terminó la película, marcó a mi casa porque me quería poner con una mánager en Ciudad de México. Me pagó un boleto de avión. Llegué al aeropuerto, me recogió una persona que yo conocía, porque era parte de la producción (y Hugo) me llevó a un hotel. Yo pensé que en ese hotel me iba a quedar porque así me lo pintó”, indicó.

Y continuó: “Cuando él me traía de la mano, porque era un Motel de Tlalpan, ahora lo sé; como que se nos quedaban viendo. Yo como estaba chavita y de provincia, era como de: ‘Ah, pues como es famoso lo ubican’. Yo creía que a Hugo lo ubicaban. En retrospectiva lo veo y digo: '¡No! Era como de ¿qué onda?’, porque él tenía 53 años en ese tiempo y yo tenía 17”.

“Entonces entramos y no me tomó con violencia, sino con inteligencia. Una frase que me dijo, me la dijo al oído cuando estaba encima de mí: ‘Muévete, parece que estoy con una muerta. Grita. Haz algo’, yo estaba en shock. Después de eso me llevó con la mánager a cenar a su casa con su esposa y con su hija”, relató.

La actriz dijo que se identifica con el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano al escuchar la denuncia de la cantante, lo que le animó a dar su propio testimonio frente a las cámaras.

Esto sigue pasando. Este tipo de abusos siguen pasando en todos lados… En ese momento no le conté a mi mamá porque él me dijo: ‘No le digas a nadie’, y yo jamás se lo dije, inclusive lo seguí viendo. Admiración por él, cariño, respeto, agradecimiento… Yo lo veía como un papá. Karla Zapien, actriz

La también actriz de TV Azteca dijo que uno de los encuentros posteriores que tuvo con el actor fueron en la televisora porque los dos tenían proyectos ahí: “Le dije: ‘¿Cómo has estado? Oye, ayúdame a conseguir trabajo’ y me dijo: ‘Pues sí te ayudo a conseguir más trabajo, pero ya sabes’ y no acepté”.

Finalmente indicó que no denunciará esto ante las autoridades y dio sus razones: “Estuve investigando con abogados, con feministas. Ya tengo tres años investigando y no hay manera. No tengo mi demanda, pero vengo a contar mi historia por si hay más personas que pasaron lo mismo que yo, que lo digan”, expresó.

¿Quién es Hugo Stiglitz?

El actor de 83 años es una destacada figura del cine mexicano de los años 70 junto a Andrés García y Jorge Rivero con quienes participó en películas como El llanto de la tortuga y Tintorera. Nació el 28 de agosto de 1940 e incluso Quentin Tarantino le rindió un homenaje en la película Bastardos sin gloria al nombrar a uno de sus personajes en su honor.

Debutó en el cine con la película Las fieras, al lado del actor Mauricio Garcés, y más tarde, participó en filmes con gran éxito taquillero como Supervivientes en los Andes.

Con el declive de la producción cinematográfica, Stiglitz participó también en proyectos televisivos como Cielo rojo, Secretos de familia y la serie Señora acero 3.