Ana Claudia Talancón revela cómo atraer éxito en este 2026 ¿Cuál es su ritual para la abundancia y el amor?

Con este ritual de Ana Claudia Talancón se busca la limpieza energética para crear un espacio fértil donde pueda germinar la abundancia y el éxito. Al mismo tiempo, limpia tu hogar y a tu persona para dar paso al éxito en todos los ámbitos: Amor, trabajo, estabilidad, estudios, buena economía y salud para ti, tus amigos y familia. No olvides que decretar cosas positivas en tu vida te ayudará también para que el camino te sea más llevadero.

Da paso al amor, trabajo, estabilidad, estudios, buena economía y salud para ti, tus amigos y familia.

Ana Claudia Talancón hospitalizada / IG: @laresolana

Ritual para la abundancia y el éxito: ¿Cuáles son los materiales que se necesitan, según Ana Claudia Talancón?

1 manzana grande roja y fresca (símbolo de abundancia, limpieza y purificación).

1 varita de canela (atrae prosperidad, calidez y amor).

1 puño de semillas de la abundancia (son semillas variadas como de girasol, arroz, lenteja, frijol, trigo, entre otros), que representan la riqueza, fertilidad, dinero y estabilidad.

1 plato pequeño blanco (este color es sinónimo de pureza y te ayuda a hacer limpieza energética).

1 veladora blanca (asociada con la luz divina y la claridad, y atrayente de todo lo positivo. Ayuda en casos difíciles y, si pides con todo tu amor decretando la buena vibra, todo llegará a ti de forma inesperada.

Ritual de Ana Claudia Talancón / Laura Luz Palmer

¿Cuál es el procedimiento del ritual de abundancia de Ana Claudia Talancón?

Coloca la manzana, las semillas y la veladora del lado izquierdo del plato. La canela va del lado derecho, sobre las semillas.

Enciende la vela. Tómate un momento para respirar profundamente y centrar tu intención. Piensa claramente en lo que deseas atraer, además del éxito, la abundancia y toda la energía positiva, tanto para tu hogar, tu familia, mascotas y para ti.

Para intencionar, toma la manzana entre tus manos y repite: “Manzana de la tierra, toma las vibras negativas de mi hogar, la escasez y la mala suerte. Limpia mi camino y el de todos los que habitamos aquí para que el éxito pueda manifestarse en todos los aspectos de la vida”.

Deja esta ofrenda en medio de la mesa del comedor, hasta que la vela se consuma por completo, sin ayuda.

Los primeros 3 meses del año repite este ritual cada 15 días y después hazlo 1 vez al mes

TIP: Te darás cuenta de que la manzana ha absorbido toda la energía negativa tanto en tu hogar como en tu persona o de quienes te rodean, si se marchita o se pudre al tercer día. Si esto sucede, debes retirarla, enterrarla en un jardín lejos de tu casa y colocar otra. En caso de que no suceda lo anterior, solo debes quitarla del plato hasta que se marchite por sí misma, debido al paso del tiempo.

Rituales / Canva

¿Qué otros decretos puedes utilizar para atraer lo bueno en tu vida?

Otros 10 decretos para atraer lo bueno a tu vida. Recuerda que decretar tanto lo positivo como lo negativo se cumple, así que ten cuidado con lo que deseas y sé claro en sus palabras.



“Yo soy un imán para atraer el éxito y la prosperidad en todas las áreas de mi vida”.

“Cada día me acerco más a mis metas y logro todos mis objetivos con facilidad”.

“Merezco todo el éxito que la vida tiene para ofrecerme y lo recibo con gran gratitud”.

“Mi mente está llena de pensamientos positivos y creativos que me guían hacia el triunfo”.

“Aprovecho cada oportunidad. Veo oportunidades en lugar de problemas”.

“Confío en mi intuición y en mi capacidad para tomar decisiones sabias que me llevan al éxito”.

“El universo conspira a mi favor y mi éxito es inevitable”.

“Me convierto en la mejor versión de mí mismo y mi energía es poder”.

“Disfruto de mi trabajo y gano dinero haciendo lo que más me apasiona y me hace feliz”.

“Soy resiliente y capaz de enfrentar cualquier desafío que se me presente en mi camino hacia el éxito”.

