Eduardo Ávila “Judoman” revela su plan para 2026: quiere volver a Londres ¿cuál es su ritual para viajar?

Una de las grandes pasiones de Eduardo Ávila ‘Judoman’ es conocer el mundo. Este año, el judoca realizó un poderoso ritual de viajes, para inspirar a todos a conocer lugares nuevos y salir de su zona de confort este 2026.

Te puede interesar: Inteligencia Artificial y Kabbalah: ¿Cómo mantener la esencia humana en la era tecnológica?

Eduardo Ávila ‘Judoman’, en el programa “El conquistador” / Francisco Mancera

¿Cuál es el ritual que hace Eduardo Ávila para viajar este 2026?

El deportista, Eduardo Ávila a quien recién vimos como capitán de ‘Los centauros’ en el reality de supervivencia El conquistador, de Canal 5, nos compartió las expectativas del viaje en el que pensó al realizar este ritual: “Quiero regresar a Londres, para mejorar mis capacidades, seguir estudiando allá y, por qué no, conocer a alguien. Para lograrlo, lo plasmó en un boleto de avión y destacó que es muy importante decretar lo que deseamos: “Yo puse ‘Ciudad de México a Londres 2026’. Elijo este destino porque hace unos años tuve la fortuna de estudiar en esa ciudad, tanto el idioma como actuación, que es a lo que he estado dedicado estos últimos años”.

Eduardo considera que los viajes dejan grandes lecciones para la vida: “Conoces a gente diferente, creces profesionalmente, emocionalmente, tus valores son mayores, aprendes de otras culturas y otras personas. ¡Viajar es algo que se tiene que hacer siempre!”.

Te puede interesar: ¿Quieres depurar las malas energías y limpiar tu casa? Te damos los mejores tips para lograrlo

Ritual de Eduardo Ávila / Francisco Mancera

¿Que materiales se necesitan para hacer el ritual de Eduardo Ávila?

Es muy sencillo y puede traerte grandes experiencias de vida:

Los materiales que se necesitan son:



Imprimir un boleto de avión (si ya lo tienes, te servirá y puedes escribir sobre este)

Una pluma o plumón para escribir en el boleto.

Te puede interesar: Karime Pindter y Yeri MUA revelan ¿cómo hacer un buen amarre y triunfar en el amor?

Boletos de avión / Canva

¿Cuál es el procedimiento del ritual de Eduardo Ávila?

Estos son los pasos que deben de seguir para el ritual de Eduardo Ávila:



Escribe tu nombre y el lugar o lugares que quieras conocer, seguido del año 2026. Puedes agregar tu fecha de nacimiento.

Decreta con mucha fe todo lo que esperas de ese viaje.

Di: “El año que viene viajaré a…(los lugares a los que quieras ir y tus aspiraciones). Hecho está”.

Guárdalo en un sobre o dóblalo. Ponlo en tu árbol de Navidad o donde tu intuición te diga.

Te puede interesar: El poder del agua de San Ignacio de Loyola: protección y espiritualidad en tu día a día

Para más rituales de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .